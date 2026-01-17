Stars Megan Fox und Machine Gun Kelly: Romantische Beziehung ist endgültig ‚vorbei‘

Bang Showbiz | 17.01.2026, 10:00 Uhr

Die Ex-Turteltauben konzentrieren sich derzeit auf ihre gemeinsame Tochter Saga.

Megan Fox und Machine Gun Kelly sollen ein Liebes-Comeback definitiv ausschließen.

Die Schauspielerin und der Musiker – die nur vier Monate nach dem Ende ihrer Beziehung im vergangenen Jahr ihre gemeinsame Tochter Saga Blade auf der Welt begrüßten – arbeiten an ihrem Co-Parenting-Verhältnis und haben keine Pläne, ihre Romanze wieder aufleben zu lassen. Ein Insider erklärte gegenüber ‚People‘: „Sie sind schon seit langer Zeit nicht mehr wirklich ein Paar, und alles, was sie romantisch miteinander hatten, ist vorbei. Ihre Beziehung dreht sich an diesem Punkt ausschließlich um das gemeinsame Elternsein.“

Megan konzentriere sich derzeit auf ihre Kinder und darauf, sich in diesem neuen Lebensabschnitt mit dem Baby einzufinden. „Das ist wirklich ihre Priorität“, betonte der Vertraute. Aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green hat die 39-Jährige außerdem die Söhne Noah (13), Bodhi (11) und Journey (9). Derzeit sei die brünette Schönheit nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Beziehung.

„Romantisch gibt es nichts Ernstes, aber sie ist dem auch nicht völlig verschlossen“, fügte der Insider hinzu. „Wenn sich etwas ganz natürlich ergeben würde und es sich richtig anfühlen würde, wäre sie offen dafür. Sie denkt nur nicht darüber nach und jagt nichts aktiv.“

Zuvor war berichtet worden, dass Megan und MGK – der mit seiner Ex Emma Cannon die 16-jährige Tochter Casie hat – sich nähergekommen seien, seit sie gemeinsam ihre Tochter Saga großziehen. „Auch wenn sie weiterhin in getrennten Häusern leben, verbringen sie viel Zeit als Familie miteinander. Sie stellen das Baby an erste Stelle, und das hat sie in vielerlei Hinsicht näher zusammengebracht“, so ein weiterer Insider. „Im Moment läuft alles sehr gut. Er ist großartig mit dem Baby und sie genießt die Zeit mit ihm sehr.“