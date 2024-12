Wenige Wochen nach Schwangerschaft-News Megan Fox und Machine Gun Kelly sollen sich wieder getrennt haben

Megan Fox und Machine Gun Kelly führen seit 2020 eine turbulente Beziehung. (eyn/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 19:24 Uhr

Die Liebe von Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly ist ein ständiges Auf und Ab. Erst im November bestätigte das Paar, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Jetzt soll die Beziehung erneut beendet sein.

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) sollen sich zum wiederholten Mal getrennt haben. Das berichtet das US-amerikanische Promi-Portal "TMZ" und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen. Erst im November hatten die Schauspielerin und der Musiker verkündet, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten.

Video News

Trennung an Thanksgiving

Laut "TMZ" soll Megan Fox die Beziehung am Thanksgiving-Wochenende Ende November während eines Urlaubs in Vail, Colorado, beendet haben. Auf dem Smartphone ihres Partners habe sie "Material" gefunden, das sie sehr "verärgert" habe. Daraufhin habe der "Transformers"-Star Machine Gun Kelly aufgefordert, den Urlaub vorzeitig abzubrechen. Seit seiner Abreise hätten sich die werdenden Eltern nicht mehr gesehen und seien aktuell auch nicht mehr zusammen.

Fox gab erst am 11. November mit einem Post auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie ein Kind von dem Rapper erwartet. Gemäß "TMZ" soll das Kind im März zur Welt kommen. Das Paar hatte lange für seinen gemeinsamen Nachwuchs gekämpft: 2023 machte die 38-Jährige die traurige Nachricht öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte.

On-Off-Beziehung seit vier Jahren

Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly ist seit jeher kompliziert. 2020 machten die beiden ihre Liebe offiziell, nachdem sie sich am Set von "Midnight in the Switchgrass – Auf der Spur des Killers" kennengelernt hatten. Zwei Jahre später wurde die Verlobung bestätigt. 2023 sorgte Fox mit Andeutungen in den sozialen Medien für Trennungsgerüchte. Anfang 2024 erklärte sie in einem Podcast, dass die Verlobung gelöst sei. Danach wurden sie und Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, jedoch immer wieder gemeinsam gesehen. Im November folgten schließlich die Schwangerschaftsneuigkeiten.

Megan Fox ist bereits Mutter von drei Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) teilt. Machine Gun Kelly hat aus einer vorherigen Beziehung ebenfalls eine Tochter.