Stars Megan Fox war ‚vom Ruhm traumatisiert‘

Megan Fox - Revolve Festival 2024 At HOTEL Revolve, In Palm Springs - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 09:00 Uhr

Megan Fox fühlte sich „vom Ruhm traumatisiert“, nachdem sie als Teenager plötzlich im Rampenlicht stand.

Die Hollywoodschauspielerin trat 2004 im Film ‚Confessions of a Teenage Drama Queen‘ sowie in der TV-Sitcom ‚Hope Faith‘ auf, bevor sie 2007 mit dem Blockbuster ‚Transformers‘ ihren großen Durchbruch feierte. Doch Megan gibt zu, dass der plötzliche Ruhm nach diesem Film extrem schwer für sie war und sie sei damals von „Trauer und Kummer, aber auch von Wut und Zorn“ erfüllt gewesen. Bei einer Vorführung ihres Films ‚Jennifer’s Body‘ (2009) in Los Angeles am Samstag (25. Oktober) wurde Megan gefragt, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde. Sie antwortete: „Oh, ich weiß nicht, ob ich mir selbst einen Rat geben würde. Ich glaube, in dieser Lebensphase war ich so verloren, so voller Wut über die Art, wie ich in der Branche behandelt wurde, und darüber, wie ich mit dem Ruhm und der ständigen Aufmerksamkeit umging – damals, bevor wir mit den Dreharbeiten zu [Jennifer’s Body] begonnen haben.“

Megan gab zu, dass sie große Schwierigkeiten hatte, mit der Aufmerksamkeit der Paparazzi umzugehen, nachdem sie bekannt geworden war. Sie sei dankbar gewesen, die Rolle in ‚Jennifer’s Body‘ zu bekommen, einem Film über ein Teenager-Mädchen, das von einem Dämon besessen wird und seine Mitschüler tötet, weil sie dadurch ihre Gefühle ausdrücken konnte. Sie erklärte: „Ich hatte all diese Trauer und diesen Schmerz, aber auch Wut und Zorn, die irgendwohin mussten. Und wie ich schon sagte, die Erlaubnis zu haben, völlig losgelöst zu sein – selbst zwischen den Takes oder vielleicht die ganze Zeit über – war unglaublich befreiend für mich.“

Das Drehbuch habe sie sofort angesprochen, weshalb sie keine Sekunde zögerte, die Rolle anzunehmen. „Ich hatte damals das Gefühl, verfolgt oder verurteilt zu werden, und ich kämpfte sehr mit dem Ruhm. Ich war irgendwie vom Ruhm traumatisiert“, berichtete Megan weiter. „Und so habe ich mich mit den tieferen Schichten der Figur identifiziert. Bevor sie zum Monster wird, ist sie einfach ein Teenager-Mädchen, das für den Vorteil anderer geopfert wird.“