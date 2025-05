Musik Megan Moroney: Ihr Songwriting ist ’schmerzhaft ehrlich‘

Megan Moroney - June 2024 - 2024 CMA Music Festival - Nissan Stadium - TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 17:00 Uhr

Megan Moroney glaubt, dass ihr Songwriting „schmerzhaft ehrlich“ ist.

Die 27-jährige Sängerin hat seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚Lucky‘ im Jahr 2023 einen kometenhaften Aufstieg erlebt, und Megan glaubt, dass ihre Popularität auf die Ehrlichkeit ihres Songwritings zurückzuführen ist. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte sie: „Es liegt definitiv eine Stärke darin, schmerzhaft ehrlich zu sein, auch wenn es schwer ist, darüber zu sprechen, was auch immer es ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich eine Fangemeinde von jüngeren Mädchen habe, die wirklich zu mir aufschauen. Wenn ich also diejenige sein kann, die ihnen sagt, dass alles wieder in Ordnung kommt oder dass ich mich früher so gefühlt habe und jetzt nicht mehr – dann finde ich das mutig, und ich fühle mich deswegen nicht schwächer.“

Megans Musik ist eine Reflexion ihrer „Lebenserfahrungen“. Die Sängerin ist gerade dabei, ihr neues Album zu schreiben, und sie besteht darauf, dass sich ihre Songwriting-Strategie in den letzten Jahren nicht verändert hat. „Ich schreibe immer. Ich meine, ich würde sagen, dass mein nächstes Album wahrscheinlich zu 80 Prozent geschrieben ist. Ich versuche einfach, mein Leben zu leben und darüber zu schreiben. Und so wird auch das nächste Album aussehen. Genau wie bei den letzten – ich habe über meine Lebenserfahrungen geschrieben. Die Strategie dahinter hat sich also nicht geändert. Es ist immer noch das Gleiche.“

Trotzdem verriet Megan, dass ihr neues Album „leichter, unbeschwerter und fröhlicher“ sein wird.