Musik Megan Thee Stallion: Kollaboration mit BTS-Star RM

Megan Thee Stallion -Kamala Harris Campaign Rally In Atlanta 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 14:15 Uhr

Megan Thee Stallion und der BTS-Star RM werden ihren gemeinsamen Song in dieser Woche veröffentlichen.

Die ‚Cobra‘-Rapperin tat sich mit dem südkoreanischen Sänger für den Track ‚Neva Play‘ zusammen, der am Freitag (6. September) herauskommt.

Die Künstlerin verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Das ist einer meiner liebsten Verse von RM, die ich je gehört habe! Ich habe ihn noch nie in diesem Stil rappen gehört.“ Megan hatte bereits im Jahr 2021 mit der Band für ihren Song ‚Butter‘ zusammengearbeitet. Die Musikerin sprach damals in einem YouTube-Vlog über die Kollaboration mit den Stars und sagte: „Immer dann, wenn wir einen weiteren Song aufnehmen, habe ich das Gefühl, dass wir ihn groß rausbringen müssen. Wir müssen ein Video drehen und es wird passieren.“ Darauf antwortete RM: „Nachdem wir ihre Rap-Aufnahme für den Remix von ‚Butter‘ hörten, waren alle so beeindruckt und so dankbar.“ Megan fügte hinzu: „Nein, ich bin so glücklich und so dankbar. Ich dachte mir: ‚Ich möchte einen Song zusammen mit BTS aufnehmen‘, und als es dann zur Sprache kam, dachte ich mir: ‚Sie kennen mich?‘ Ich war so glücklich.“ Megan war wegen ‚Butter‘ in eine schwierige Situation mit ihrem Plattenlabel geraten, wobei die Grammy-Gewinnerin 1501 Certified Entertainment in einer Petition vor einem texanischen Gericht beschuldigte, die Veröffentlichung des Tracks verhindert zu haben.