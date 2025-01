Stars Meghan Markle: Neue Kochshow soll Inspiration werden

Meghan Markle

Bang Showbiz | 03.01.2025, 11:00 Uhr

Die neue Kochshow von Meghan, herzogin von sussex, wird als „inspirierende“ Neuinterpretation des „Genres der Lifestyle-Programmierung“ beschrieben.

Nach monatelangen Spekulationen über ihre neue berufliche Ausrichtung – und ihrem ersten Instagram-Post seit Jahren am Neujahrstag – gab die 43-Jährige am Donnerstag (2. Januar) online bekannt, dass sie eine Netflix-Serie mit dem Titel ‚With Love, Meghan‘ moderiert.

Eine Beschreibung der Show von Netflix lautet: „Diese inspirierende Serie, produziert von Meghan, Herzogin von Sussex, erfindet das Genre der Lifestyle-Programmierung neu. Sie verbindet praktische Anleitungen mit offenen Gesprächen mit Freunden, alten und neuen. Meghan teilt persönliche Tipps und Tricks, setzt auf Verspieltheit statt Perfektion und zeigt, wie einfach es sein kann, Schönheit auch in unerwarteten Momenten zu schaffen. Sie und ihre Gäste krempeln in der Küche, im Garten und darüber hinaus die Ärmel hoch und laden Sie ein, dasselbe zu tun. Zu den Gästen gehören Roy Choi, Mindy Kaling, Alice Waters sowie weitere gefeierte Köche und besondere Freunde.“

Ein weiterer Beitrag auf der Netflix-Website fügte hinzu: „Für Meghan, Herzogin von Sussex, liegt die Liebe im Detail: in den kleinen, persönlichen Momenten, die denen Freude bereiten, die wir schätzen.

In ‚With Love, Meghan‘ begleiten wir Meghan in die Küche, in den Garten – und sogar zum Bienenstock –, während sie sich darauf vorbereitet, alte und neue Freunde zu empfangen. Sie teilt einige ihrer Lieblingstipps und -tricks für Kochen, Gärtnern, Basteln und mehr.“

Die Serie soll angeblich Meghans Lifestyle-Marke ‚American Riviera Orchard‘ ergänzen – jedoch gab es nur wenige Updates zu dem Unternehmen, nachdem es auf Schwierigkeiten gestoßen war, einschließlich der Kritik, dass der Name eine gängige Bezeichnung für Santa Barbara in Kalifornien sei.

Meghans Kochshow wird am 15. Januar starten und umfasst acht Episoden à 33 Minuten, in denen zahlreiche Hollywood-Freunde von Meghan ihre Gerichte ausprobieren. Ein zweiminütiger Trailer, der auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht wurde, zeigt Meghan beim Kochen mit Prominenten, beim Spaziergang durch Gemüsegärten und Felder, beim Stöbern in Blumenläden und beim Honigsammeln an Bienenstöcken.