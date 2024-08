Bewegende Zeilen Mehr als nur „Musiker-Freunde“: Leslie Mandoki und Peter Maffay

Peter Maffay (l.) und Leslie Mandoki sind seit über 40 Jahren befreundet. (obr/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 13:30 Uhr

Leslie Mandoki widmet seinem "verlässlichsten, besten Freund" Peter Maffay zum 75. Geburtstag bewegende Zeilen. Die beiden Musikstars sind seit über 40 Jahren eng befreundet.

Mit 20 Nummer-eins-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt Peter Maffay zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern. Zu seinem 75. Geburtstag am 30. August widmet ihm sein langjähriger Freund und Wegbegleiter, Musikstar Leslie Mandoki (71), in einem Brief an die Nachrichtenagentur spot on news bewegende Worte.

Biografien sind eng miteinander verbunden

"Uns beide verbindet weit mehr als 'Musiker-Freunde' gewöhnlich verbindet", beginnt Mandoki. "Unsere Biografien sind eng miteinander verwoben, denn unsere Väter einte dieselbe Muttersprache und wir beide haben in jungen Jahren weit von unserem Geburtsland entfernt in Deutschland eine Heimat gefunden." Mandoki floh 1975 von Ungarn nach Deutschland, Maffay 1963 mit seiner Familie aus Rumänien.

"Als humanistischen Idealen verpflichteter Künstler zeigst du klare Haltung und hältst mit deiner Meinung nicht hinter dem Berg, auch wenn es hin und wieder unbequem sein mag", führt Mandoki weiter aus. "In dieser Hinsicht bist du für mich ein echter Leuchtturm, der dafür eintritt, wovon er glaubt, dass es richtig ist, der dagegen aufsteht, wovon er glaubt, dass es falsch ist und der aus eigenem Antrieb dort selbst gestaltet, aufbaut und unterstützt, wo er es für wichtig und sinnvoll hält, der diese Haltung und Werte auch selbst vorlebt und dort Licht erzeugt, wo es dunkel ist."

All das gelte "im Musikalischen genauso wie in deinem breiten gesellschaftlichen und sozialen Engagement und besonders auch in deiner wunderbaren und einzigartigen Stiftung. Was für eine beeindruckende Lebensleistung an Aufrichtigkeit, Verantwortung und Menschlichkeit!", lobt Mandoki. Maffay setzt sich seit vielen Jahren für traumatisierte Kinder und soziale Inklusion ein, auch in seiner Heimat Rumänien.

"Ein einzigartiger Künstler und der verlässlichste beste Freund"

"Für die meisten bist du der erfolgreichste deutsche Sänger, für mich auch ein einzigartiger, ganzheitlicher Künstler und Vorbild für jüngere Generationen, ein wahrhaftig genialer Musikmacher." Als derzeit einziger deutsche Mitmusiker neben Till Brönner (53) finde er bei den Soulmates größten Respekt und musikalische Anerkennung, nicht nur als Sänger, sondern auch als Gitarrist im Studio und auf der Bühne. Mandoki gründete 1992 sein Herzensprojekt die Mandoki Soulmates. Die All-Stars-Band vereint in wechselnder Besetzung ein Who's Who des Rock. Nach ihrem einzigen Deutschlandkonzert in der Münchner Residenz im August ist die Band aktuell in den USA unterwegs.

Für Mandoki ganz persönlich sei Maffay "der verlässlichste, beste Freund". "Aus unserer ersten Begegnung vor gut 40 Jahren, dem gemeinsamen Wagnis und gegenseitigem Vertrauen ist über die Jahrzehnte, wie du bei meinem letzten runden Geburtstag sagtest, 'ein stattlicher Baum geworden. Und aus der Freundschaft eine Lebensgemeinschaft'." Ein Baum mit tiefen Wurzeln, der Stabilität und Halt gebe auch in stürmischen Zeiten. "Solch eine Freundschaft ist ein einzigartiges Geschenk, wofür ich dir von ganzem Herzen danke."

Zu seinem Ehrentag wünsche er ihm vor allem Gesundheit und "viele, viele wunderbare Jahre mit deiner Familie und Freunden. Für mich ist es ein ehrenvolles Privileg, mich zu deinen Freunden zählen zu dürfen", schließt er sein Glückwunsch-Schreiben.