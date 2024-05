Einfach zum Nachmachen Mehr Glanz im Alltag: So gelingt der Frisuren-Trend High Shine Hair

SpotOn News | 25.05.2024, 19:01 Uhr

Lust auf einen neuen Hair-Style im Alltag? Dann könnte dieser Trend genau richtig sein. High Shine Hair ist angesagt!

Das Haar wirkt gepflegt, gemacht und mühelos elegant: Ein neuer Frisuren-Trend hat sich in der Beauty- und Modewelt durchgesetzt. Nicht nur im Alltag, auch auf den Laufstegen wird der High-Shine-Hair-Trick aktuell gerne angewendet. So einfach kann man ihn zu Hause nachstylen.

Die richtige Vorbereitung für einen natürlichen Glanz

Um das Haar natürlich zum Glänzen zu bringen, sollte man es mit viel Feuchtigkeit versorgen. Das bedeutet: Bei der Haarwäsche zu reichhaltigen Produkten, Conditioner und Haarmaske greifen. Durch diese lässt sich das Haar anschließend angenehmer bürsten und die Haarspitzen werden versiegelt. Zudem wird die Struktur automatisch glatter – perfekte Voraussetzung für den High-Shine-Hair-Trend.

Die offene Variante

Grundsätzlich ist es hilfreich, das Haar nicht direkt nach der Wäsche zu stylen, sondern erst einige Tage später, wenn der Ansatz leicht angefettet ist. An Produkten braucht man ein Wachs oder Haargel und Haarspray. Das Gel in den Händen verteilen und in den Haaransatz einarbeiten. Mit einer Bürste das Haar streng nach hinten bürsten, bis alle Strähnen aus dem Gesicht verschwunden sind. Das Ganze mit Haarspray fixieren.

Auch die Stars setzen bei ihren Red-Carpet-Auftritten gerne auf den auch als Sleek-Hair-Look bekannten Style. Fashion-Bloggerin Caro Daur (29) etwa zeigte sich bei der Berlinale mit einem offenen und glänzenden High-Shine-Hair-Look. Übrigens funktioniert das Styling sowohl bei langer Mähne als auch bei schulterlangen Bobs.

Als eleganter Dutt

Gleichermaßen gut funktioniert der Trend auch als Dutt. Auf TikTok etwa erfreut sich der Sleek Bun derzeit großer Beliebtheit. Das Vorgehen bleibt dasselbe, die Haarlängen am Ende lediglich eindrehen und als Dutt formen. Mit zwei Zopfgummis befestigen und bei Bedarf einzelne Haarsträhnen noch mit Spangen fixieren. Unser Tipp: Am Ende mit einem Wax-Stick die lästigen Babyhaare bändigen. So wirkt das Endergebnis noch einmal um einiges eleganter.