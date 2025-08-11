Stars Mel B: Spice-Girls-Duett mit Mel C bei Hochzeit

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 18:01 Uhr

Mel B hat bei ihrer zweiten Hochzeitsfeier gemeinsam mit Mel C einen Song der Spice Girls gesungen. Die Sängerin und Rory McPhee haben in Marokko ein zweites Mal geheiratet.

Mel B hat bei ihrer zweiten Hochzeitsfeier gemeinsam mit Mel C einen Song der Spice Girls gesungen.

Die 50-jährige Sängerin heiratete Rory McPhee am 5. Juli in der St. Paul’s Cathedral in London. Anfang dieses Monats schmiss sie dann noch eine dreitägige zweite Hochzeitsfeier in Marrakech in Marokko. Ihre Bandkollegin hatte bei der ersten Feier nicht dabei sein können, aber sie und ihr Freund Chris Dingwall waren dafür bei den Festlichkeiten im Ausland anwesend.

Mel B sagte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Es war großartig, meine Mit-Nordländerin Mel C dabei zu haben. Wir hatten die beste Zeit zusammen und haben uns völlig vergessen und sind ausgeflippt, als ‚Holler‘ gespielt wurde.“ Dass ihre ehemalige Kollegin dabei sein könnte, war für Mel B eine große Freude, denn die beiden Frauen verbindet eine lange Geschichte und eine enge Freundschaft. „Wir sind zusammen aufgewachsen, meine ganze Familie liebt sie. Und dieses Wochenende mit ihr und ihrem wunderbaren Partner Chris zu teilen, war so besonders.“

Mel trug ein transparentes rotes Kleid von Justin Alexander – an dem sechs Personen über 850 Stunden gearbeitet hatten, um die handbestickten Details zu vollenden – kombiniert mit einem von Marokko inspirierten Kathedralenschleier, weil sie wie eine „schwebende Meerjungfrau“ aussehen wollte. Sie erklärte weiter: „Als die Sonne unterging, wollte ich wie eine schwebende Meerjungfrau aussehen – eine feurig rote, leidenschaftliche – gleitend in rubinroten Diamanten. Marokko hat dieses sehr rote Ba-Da-Bumm – es ist leidenschaftlich und spirituell.“

Die Feier war ein Familienereignis, bei dem auch alle drei Kinder von Mel aus früheren Beziehungen eine Rolle spielten. Phoenix (26) führte sie zum Altar, während Angel (18) einer von Rorys Trauzeugen war. Die 13-jährige Madison war Brautjungfer. Mel sagte: „Das bedeutete mir die Welt. Es war der unglaublichste Tag und voller Liebe. Er hat all unsere Erwartungen übertroffen.“