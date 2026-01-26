Stars Mel C denkt erstmals über eine Heirat nach

Melanie Chisholm attends Netflix's Victoria Beckham - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 09:00 Uhr

Mel C denkt erstmals über eine Heirat nach.

Mel C zieht zum ersten Mal in Erwägung zu heiraten, weil sie mit ihrem Freund Chris Dingwall „so glücklich“ ist.

Die 51-jährige Spice-Girls-Sängerin – mit bürgerlichem Namen Melanie Chisholm – hatte im Laufe der Jahre mehrere langfristige Beziehungen, stand aber nie vor dem Traualtar. Nun gibt sie zu, dass sie früher dachte, eine Hochzeit würde nicht zu ihrer „Geschichte“ gehören – doch Chris könnte ihre Meinung ändern. Auf die Frage, ob sie Chris heiraten könnte, sagte Mel der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Weißt du was? Es ist etwas, von dem ich nicht dachte, dass es Teil meiner Geschichte sein würde. Aber ich bin so glücklich mit Chris. Vielleicht wird es ja doch etwas sein, das in meinem Leben vorkommt. Ich denke einfach: Mach alles. Weißt du, was ich meine? Sammle all die Erfahrungen.“

Mel machte ihre Beziehung mit dem australischen Model und Schauspieler 2024 öffentlich und verriet kürzlich, dass sich die beiden über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben. Die Sängerin erklärte, sie habe gedacht, mit der Romantik abgeschlossen zu haben, bis sie bei einem „betrunkenen Abend mit Freundinnen“ dazu überredet wurde, online nach der Liebe zu suchen. Bei einem Auftritt im Podcast ‚Life Uncut‘ erzählte Mel: „Das weiß niemand, aber wir haben uns tatsächlich über Raya kennengelernt … Ja, es kann funktionieren, Leute!“

Mel, die sich 2012 nach zehn gemeinsamen Jahren von Scarletts Vater Thomas Starr trennte, erzählte weiter, dass sie Raya oft bei Pub-Besuchen mit ihren Freundinnen nutzte. Sie sagte: „Also waren wir auf dieser App, was echt viel Spaß gemacht hat … unten im Pub … Wir nannten es immer ‚Boy Bingo‘. Wir gingen alles durch und schauten, ob es da irgendwelche heißen Typen gab … und welche Promis man entdecken konnte – das war immer lustig.“ Schließlich stieß Mel auf Chris’ Profil und verabredete sich mit ihm in Sydney, wo sie wegen einer DJ-Tour arbeiten sollte – beinahe hätte sie das erste Date noch abgesagt. Sie erklärte: „Er hatte dieses Restaurant gebucht, in das man schwer reinkommt, und ich dachte mir: Ich will den Kerl nicht enttäuschen, ich gehe hin – und seitdem sind wir zusammen. Das ist also die Geschichte, die ich so noch nie erzählt habe.“