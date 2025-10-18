Musik Melanie C hat bei Virgin Music Group unterschrieben

Melanie Chisholm - Golden Hen 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2025, 14:03 Uhr

Vor der Veröffentlichung ihrer neuen Single hat sich die Spice Girls-Sängerin Unterstützung von einem großen Plattenlabel geholt.

Melanie Chisholm hat einen neuen Vertrag bei der Virgin Music Group unterschrieben.

Die Spice Girls-Sängerin und ihr unabhängiges Label Red Girl Records haben sich mit Virgin zusammengeschlossen – pünktlich zur Veröffentlichung ihrer neuen Single ‚Sweat‘. In einem Statement verkündete die Britin: „Es fühlt sich an wie eine Rückkehr nach Hause, nach all den Erfolgen, die wir gemeinsam mit den Spice Girls und meinen ersten beiden Soloalben gefeiert haben. Virgin ebnet den Weg für mehr künstlergeführte Verträge und hat ein unglaublich starkes internationales Team. Ich bin wirklich gespannt, was wir gemeinsam erreichen können.“

Vanessa Bosåen, Präsidentin der Virgin Music Group UK, bezeichnete die 51-Jährige als „einzigartige Naturgewalt“ und prophezeite ihr „ein weiteres spannendes Kapitel einer glanzvollen Karriere“. Bosåen ergänzte: „Sie zieht jeden in ihren Bann, den sie trifft, und wir freuen uns sehr, sie in der Virgin Music-Familie willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr und ihrem Team ihre mitreißende Vision zum Leben zu erwecken.“

Melanie wird ihr neuntes Studioalbum, das ebenfalls den Titel ‚Sweat‘ trägt, im kommenden Jahr veröffentlichen. Kürzlich wurde bekannt, dass die Spice Girls für ein neues animiertes Projekt rund um die Band zusammenarbeiten. Das Projekt mit dem Titel ‚The Spice Girls‘ markiert die erste vollständige Kollaboration der Gruppe seit ihrem Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012.

Laut dem offiziellen IMDb-Eintrag befindet sich ‚The Spice Girls‘ derzeit in der Vorproduktion und wird alle fünf Originalmitglieder – Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie C und Emma Bunton – als Synchronsprecherinnen enthalten. In der Beschreibung heißt es: „Ein animiertes Projekt, in dem die Musikgruppe The Spice Girls als Superheldinnen auftritt.“ Weitere Details zu Handlung, Format und Veröffentlichungstermin sind noch geheim. IMDb verrät lediglich, dass die Bandmitglieder ihre bekannten Popstar-Alter-Egos – Posh, Ginger, Scary, Sporty und Baby Spice – erneut verkörpern werden.