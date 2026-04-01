Stars Melanie Müller wehrt sich nicht gegen rechtskräftiges Urteil

Melanie Mueller - Leipzig, 24.02.2017 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 14:00 Uhr

Melanie Müller wehrt sich nicht gegen rechtskräftiges Urteil.

Das Urteil gegen Melanie Müller ist nun endgültig und die Schlagersängerin verzichtet bewusst auf weitere juristische Schritte.

Nach monatelangen Auseinandersetzungen vor Gericht steht fest: Die Verurteilung wegen des Zeigens des Hitlergrußes ist rechtskräftig. Wie aus Gerichtsangaben hervorgeht, wurde eine von ihrer Verteidigung eingelegte Revision als unzulässig verworfen, da sie nicht fristgerecht begründet wurde. Damit bleibt es bei der Entscheidung des Landgerichts Leipzig: Müller wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.500 Euro verurteilt.

Der zugrunde liegende Vorfall ereignete sich bereits im September 2022 während eines Konzerts. Nach Auffassung des Gerichts soll die 37-Jährige dabei mehrfach den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben haben. Müller selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und argumentiert, es habe sich lediglich um eine animierende Geste für das Publikum gehandelt, wie sie sie aus ihren Auftritten kenne.

Trotz dieser Einwände zieht die Sängerin nun einen Schlussstrich. Bereits im Vorfeld hatte sie öffentlich erklärt, nach „sehr reiflicher Überlegung“ keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten zu wollen. Ein zentraler Grund dafür sei der enorme Druck gewesen, der auf ihrem privaten Umfeld lastete. „Der Druck, der in den vergangenen Monaten auf meine Familie und insbesondere auf meine Kinder ausgeübt wurde, war enorm“, erklärte Müller auf Instagram. Gleichzeitig betont die Reality-Darstellerin, dass ihr Verzicht auf eine Revision keineswegs als Schuldeingeständnis zu verstehen sei. „Meine Entscheidung, die Revision nicht weiterzuverfolgen, bedeutet keine Zustimmung zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen. Ich distanziere mich ausdrücklich von jeder Form extremistischer Ideologie“, stellte sie klar. Mit dem rechtskräftigen Urteil endet ein Verfahren, das über Jahre hinweg für Schlagzeilen gesorgt hatte.