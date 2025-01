Musik Metallica-Bassist Robert Trujillo: Darum schreibt er nicht mehr Songs

Metallica Robert Trujillo - Munich 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 18:00 Uhr

Robert Trujillo hat kein Problem damit, nicht mehr Songs für Metallica zu schreiben.

Der Bassist – der 2003 zur legendären Metal-Band stieß – wurde als Komponist für das gesamte 2008er Album ‚Death Magnetic‘ aufgeführt, seitdem jedoch nur noch für den Song ‚Manunkind‘ aus dem Jahr 2016 und als Co-Autor für drei Songs des 2023 erschienenen Albums ‚72 Seasons‘.

Im Podcast ‚One Life One Chance‘ erklärte er, warum er sich nicht mehr am Schreibprozess beteiligt:

„Ich bin Metallica beigetreten, und diese Jungs schreiben großartige Songs, und ich werde mich da nicht plötzlich einmischen. Ich mag es, die Leute glücklich und entspannt zu halten. Meine Rolle ist es, das zu unterstützen, was das Team braucht. Ich schreibe Songs mit den Jungs und trage so dazu bei.“

Der 60-jährige Musiker betonte, dass die Band trotz allem einen kollaborativen Ansatz bei der Songerstellung habe, auch wenn er nicht immer dafür eine Nennung erhält. Er erklärte: „Wir tragen immer etwas bei. Egal, ob man den Namen auf dem Song sieht oder nicht, ich bin jedes Mal dabei, wenn wir an Musik arbeiten – ich bin im Raum mit Lars [Ulrich] und James [Hetfield]. Manchmal komme ich mit coolen Ideen, und James ist immer offen dafür.“

Robert betonte, dass seine Hauptpriorität als Bandmitglied darin bestehe, den Frieden zu bewahren und sicherzustellen, dass alle einander respektieren. Er fügte hinzu: „Solange der Fluss in die richtige Richtung fließt, ist das das Wichtigste. Außerdem, wie man mit den Persönlichkeiten umgeht. Es ist, als würde man mit diesen Menschen leben; es ist wie eine Familie.“