Stars Arnold Schwarzenegger: Sohn Patrick verrät, wie sein berühmter Vater auf ‚The White Lotus‘ reagierte Patrick Schwarzenegger war „überrascht“, wie sein Vater auf ‚The White Lotus‘ reagierte. Der 31-jährige Schauspieler – der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77) und seiner Ex-Frau Maria Shriver – spielt jetzt in der erfolgreichen HBO-Serie die Rolle des Saxon Ratliff und hat verraten, was seinem berühmten Vater an der ganzen Sache am besten gefällt. Er […]