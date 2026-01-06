Stars Michael B. Jordan brauche nach ‚Black Panther‘ eine Therapie

Michael B. Jordan attends Warner Bros Pictures - Sinners - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler nahm nach den Dreharbeiten zu dem Superheldenfilm die Dienste eines Therapeuten in Anspruch.

Michael B. Jordan begab sich wegen seiner ‚Black Panther‘-Rolle in Therapie.

Der 38-Jährige spielte den Bösewicht Erik Killmonger in dem Superheldenfilm aus dem Jahr 2018. Die Figur blieb ihm auch nach Ende der Dreharbeiten eine Zeit lang erhalten. Deshalb suchte er einen Therapeuten auf und die Sitzungen halfen ihm dabei, ein „runder Mensch“ zu werden.

Bei einem Auftritt in der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ enthüllte der Schauspieler: „Ja, die Figur ist mir eine Zeit lang irgendwie hängen geblieben. Und wisst ihr, ich bin dann in Therapie gegangen und habe darüber gesprochen. Ich habe einen Weg gefunden, um ein bisschen runterzukommen – und habe dabei gelernt, dass ich mich nach einer Rolle wirklich bewusst davon lösen muss.“

Michael erzählte auch, dass seine Therapiesitzungen „in größere Gespräche und Selbstfindung ausgeartet“ seien. Heute ist er überzeugt, dass professionelle Hilfe „für Menschen notwendig“ sei – „und ganz besonders“ für ihn. „Ich denke, es ist gut, wenn man hingeht und redet. Dafür schäme ich mich überhaupt nicht – im Gegenteil, ich bin sehr stolz darauf“, betonte er. „Es hat mir definitiv geholfen, ein besserer Kommunikator und ein ausgeglichener, vielseitiger Mensch zu werden, innerlich wie äußerlich.“

Zuvor hatte der Hollywood-Star bereits Therapie in Anspruch genommen, um sich auf seine Rolle im Boxfilm ‚Creed III‘ (2023) vorzubereiten. Seine Co-Darstellerin Tessa Thompson – die Michaels Ehefrau auf der Leinwand spielte – verriet zuvor, dass die beiden sogar Paartherapie machten, um ihre Rollen als Paar glaubwürdig darstellen zu können. „Die Grenze zwischen der Figur und uns selbst verschwimmt manchmal, weil wir so viel von dem, was wir persönlich erkunden, in unsere Rollen einfließen lassen“, offenbarte die Schauspielerin gegenüber ‚Refinery29‘. „Ich würde sagen, es war für uns beide früh eine Erfahrung mit Paartherapie – persönlich –, aber eben als diese Figuren, was sehr seltsam ist.“