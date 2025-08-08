Film Michael Bay: Kreative Differenzen mit Will Smith beim ‚Fast and Loose‘-Dreh

Michael Bay - December 2019 - Famous - 6 Underground Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 09:00 Uhr

Michael Bay hat sich dazu entschieden, sich von seiner Arbeit als Regisseur bei ‚Fast and Loose‘ zu verabschieden.

Der 60-jährige Filmemacher hat den neuen Actionfilm wegen kreativer Differenzen mit Hauptdarsteller und Produzent Will Smith verlassen, mit dem er 1995 erstmals an seinem Debütfilm ‚Bad Boys‘ zusammengearbeitet hatte.

Netflix sucht jetzt nach einem neuen Regisseur, um das Projekt auf Kurs zu halten. Die Dreharbeiten für den kommenden Film sollen im Oktober beginnen. Michael wollte Berichten von ‚Deadline‘ zufolge die Action-Elemente des Films stärker betonen, während ‚King Richard‘-Star Smith den Fokus auf die komödiantischen Momente setzen wollte. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der ohne Erinnerungen in Tijuana aufwacht. Langsam beginnt er jedoch damit, sich an bestimmte Dinge aus seinem Leben zu erinnern und kommt zu dem Schluss, dass er ein Doppelleben geführt hat – als ein verdeckter CIA-Agent und Gangsterboss. Will wird das Projekt zusammen mit Kelly McCormick und David Leitch für 87North produzieren. Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner und Eric Pearson haben das Drehbuch für den neuen Film geschrieben.