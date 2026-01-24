Film Michael Bay unterschreibt bei CAA

Michael Bay - December 2019 - Famous - 6 Underground Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2026, 13:00 Uhr

Michael Bay hat bei CAA unterschrieben.

Der 60-jährige Filmemacher, der seit seinem Weggang von WME im Jahr 2022 keine Agenturvertretung mehr hatte, hat laut ‚The Hollywood Reporter‘ einen neuen Vertrag mit der Creative Artists Agency abgeschlossen. Bay, der für Blockbuster wie ‚Bad Boys‘, ‚The Rock‘, ‚Armageddon‘, ‚Pearl Harbor‘ sowie fünf ‚Transformers‘-Filme bekannt ist, hat seit dem Actionthriller ‚Ambulance‘ aus dem Jahr 2022, mit Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II in den Hauptrollen, keinen Kinofilm mehr inszeniert. Über seine Produktionsfirma Platinum Dunes war er jedoch an der Monster-Reihe ‚A Quiet Place‘, dem Social-Horror-Franchise ‚The Purge‘ sowie am Remake von ‚The Texas Chainsaw Massacre‘ beteiligt.

Im vergangenen Jahr zog sich Bay zudem von der Regie des Films ‚Fast and Loose‘ zurück. Der Regisseur verließ das Actionprojekt im August aufgrund kreativer Differenzen mit Hauptdarsteller und Produzent Will Smith, mit dem er bereits 1995 bei seinem Regiedebüt ‚Bad Boys‘ zusammengearbeitet hatte, nur wenige Monate bevor die Dreharbeiten im Oktober beginnen sollten. Laut ‚Deadline‘ wollte Bay den Fokus stärker auf die Actionelemente des Films legen, während ‚King Richard‘-Star Smith mehr Wert auf die komödiantischen Momente legen wollte. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der ohne Erinnerung in Tijuana aufwacht. Nach und nach beginnt er, sich an Teile seines Lebens zu erinnern, und kommt zu dem Schluss, dass er ein Doppelleben geführt hat: als verdeckter CIA-Agent und als Verbrecherboss. Will Smith produziert das Projekt gemeinsam mit Kelly McCormick und David Leitch für 87North. Das Drehbuch stammt von Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner und Eric Pearson.

Trotz Bays Ausstiegs bei ‚Fast and Loose‘ steht ihm weiterhin eine arbeitsreiche Zeit bevor: Er befindet sich in Verhandlungen mit Paramount über einen neuen ‚Transformers‘-Film und arbeitet außerdem an ‚OutRun‘, einer Videospielverfilmung mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle. Das ursprüngliche ‚OutRun‘-Spiel erschien 1986 und forderte die Spieler heraus, dem Verkehr auszuweichen und ihr Ziel zu erreichen, bevor die Zeit abläuft. Das Spiel begründete ein neues Genre von Rennspielen und brachte mehrere Ableger hervor, darunter ‚OutRunners‘ (1993) und ‚OutRun Online Arcade‘ (2009). Außerdem soll Bay gemeinsam mit Cynthia Erivo an ‚Saturation Point‘ arbeiten, einer Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Adrian Tchaikovsky aus dem Jahr 2024, für Universal Pictures.