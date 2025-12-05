Stars Michael Bublé: Weihnachtsmusik sollte im Juni gespielt werden

Michael Buble attends the 30th anniversary of Cadena - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger hat einige Weihnachtshits - und hätte nichts dagegen, wenn die Leute schon im Sommer 'I'll Be Home for Christmas' hören.

Michael Bublé wünscht sich, dass die Menschen schon im Juni Weihnachtssongs hören.

Der 50-jährige Sänger scherzte, dass es für ihn finanziell großartig wäre, wenn man den größten Teil des Jahres Festtagsmusik spielen würde – dank des Erfolgs seines Albums ‚Christmas‘ von 2011. „Ich bin Michael Bublé und ich werde nicht lügen. Wir sollten im Juni anfangen, Weihnachtsmusik zu hören. Das wäre großartig für meine Streaming-Einnahmen“, scherzte er in Kylie Kelces ‚Not Gonna Lie‘-Podcast.

Der Musiker nannte ‚I’ll Be Home for Christmas‘ seinen Lieblingssong des erfolgreichen Albums. „Ich liebe ‚I’ll Be Home for Christmas‘. Was für ein wunderschöner, wunderschöner Song. Ich denke, es ist eines der bestgeschriebenen Lieder überhaupt“, schwärmte er.

Der ‚Haven’t Met You Yet‘-Interpret sprach außerdem über seine „Liebe“ für die Weihnachtszeit und die Freude, die ihm das Feiern des Festes mit seinen Kindern bereitet. Michael – der mit seiner Frau Luisana Lopilato Noah (12), Elias (9), Vida (7) und Cielo (3) hat – erklärte: „Ich liebe Weihnachten. Ich habe es schon als Kind geliebt, aber jetzt liebe ich es noch mehr, weil ich es durch ihre Augen sehe.“

Insbesondere bereitet es ihm Freude, zusammen mit seinen Kindern Erinnerungen aufzubauen – „morgens aufzuwachen, Plätzchen zu backen, während im Hintergrund Weihnachtsmusik läuft, und alles vorzubereiten“. Der Grammy-Preisträger fügte hinzu: „Das sind die Momente, nach denen ich wahrscheinlich mein Leben lang suchen werde – und sie passieren jetzt. Also liebe ich Weihnachten. Ich liebe es, ein Teil davon zu sein.“