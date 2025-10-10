Stars Michael J. Fox schätzt Schauspiel-Comeback

Bang Showbiz | 10.10.2025, 09:00 Uhr

Michael J. Fox hat immer noch viel vor in seinem Leben und genießt es, wieder als Schauspieler zu arbeiten.

Michael J. Fox hat immer noch „viel vor“ in seinem Leben.

Der 64-jährige Star beendete kürzlich seinen Schauspielruhestand, um in ‚Shrinking‘, der erfolgreichen Comedy-Drama-Serie, mitzuwirken. Nun gibt Michael zu, dass diese Erfahrung seine Liebe zum Schauspiel neu entfacht hat.

„Ich sehe die Arbeit anderer Menschen, und das bringt mich dazu zu denken, dass ich vielleicht etwas finden könnte, das zu mir passt – als Schauspieler und als Autor“, sagte der Hollywood-Star – bei dem 1991 Parkinson diagnostiziert wurde – jetzt gegenüber ‚Variety‘. „Und als Elternteil, Ehemann und Freund habe ich noch viel zu tun.“ Trotzdem erkennt Michael an, dass er immer noch mit „neuen Herausforderungen“ durch Parkinson konfrontiert ist. Er fügte hinzu: „Ich wache auf und bekomme die Nachricht, wie der Tag aussehen wird, und ich versuche, mich darauf einzustellen. Ich stoße ständig auf neue körperliche Herausforderungen, und ich komme durch.“ Oft nutze er seinen Rollstuhl, aber daran müsse man sich eben gewöhnen – und stattdessen die Tage feiern, in denen er das Hilfsmittel nicht braucht. „Man nimmt das Gute und nutzt es.“

Michael bereut es definitiv nicht, seinen Ruhestand beendet zu haben, um in ‚Shrinking‘ mitzuspielen. Er sagte: „Es war das erste Mal überhaupt, dass ich ans Set kommen konnte, ohne mir Sorgen zu machen, ob ich zu müde bin oder huste oder sonst was. Ich mache es einfach.“