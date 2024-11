Film Michael Jackson: Biografie-Film wird verschoben

Michael Jackson - Madison Square Garden in New York 07 September, 2001 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 16:00 Uhr

Das Michael-Jackson-Biopic ‚Michael‘ wurde um sechs Monate verschoben.

Der Film, in dem der Neffe des ‚King of Pop‘, Jaafar Jackson, den legendären Sänger spielt, sollte ursprünglich im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Lionsgate hat nun aber bestätigt, dass der Film auf Oktober verschoben wird.

‚Michael‘ wird von ‚The Equalizer‘-Regisseur Antoine Fuqua geleitet und von ‚Bohemian Rhapsody‘-Regisseur Graham King zusammen mit den Co-Nachlassverwaltern von Michael Jackson, John Branca und John McClain, produziert. Zuvor hatte Fuqua angedeutet, dass der Film „die guten, bösen und hässlichen“ Teile des Lebens und der Karriere des ‚Thriller‘-Chartstürmers enthalten würde. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte Fuqua: „Nur um die Fakten zu erzählen, wie wir sie kennen, über den Künstler, über den Mann, über den Menschen. Du weißt schon, das Gute, das Schlechte und das Hässliche.“

Der 59-jährige Regisseur fügte hinzu, er sei „überwältigt“ gewesen, wie sehr Jaafar – der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson – in der Lage war, seinen Onkel zu kanalisieren, insbesondere sein Tanzen und Singen. Der ‚Die glorreichen Sieben‘-Filmemacher sagte: „Es ist unheimlich, wie sehr er Michael ähnelt. Er klingt wie er, tanzt wie er, singt. Es ist wirklich unheimlich. Graham King, der ein fantastischer Produzent ist, fand ihn und stellte ihn mir vor, und ich war hin und weg.“

Das letzte Update über ‚Michael‘ kam im Februar, als bekannt wurde, dass alle Mitglieder der Jackson 5 gecastet wurden. Lionsgate und Universal Pictures gaben bekannt, dass acht Schauspieler die ‚ABC‘-Hitmacher – Jermaine, Marlon, Tito und Jackie – in verschiedenen Phasen ihres Lebens in dem Film darstellen werden. Jamal R. Henderson und Jayden Harville spielen die Versionen von Jermaine, Tre Horton und Jaylen Lyndon Hunger spielen Marlon, Rhyan Hill und Judah Edwards werden Tito darstellen und Joseph David-Jones und Nathaniel Logan McIntyre wurden als Jackie gecastet. Produzent King sagte damals: „Der wirklich epische Charakter dieses Films erforderte insgesamt 10 Schauspieler mit dem Talent, die Jackson 5 im Laufe der Jahre darzustellen. Ich bin begeistert, diese außergewöhnliche Gruppe von Schauspielern und Darstellern in diesem Film einem weltweiten Publikum vorzustellen.“