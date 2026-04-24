Stars Michael Jackson: Sammlung von Memorabilien könnte bei Auktion bis zu 1 Million Euro einbringen

Pop Culture + Memorabilia: Michael - Aguttes - April - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 19:00 Uhr

Eine Sammlung von Memorabilien von Michael Jackson könnte bei einer Auktion bis zu 1.000.000 Euro einbringen.

Der weiße Handschuh des King of Pop mit Swarovski-Strasssteinen, den er zwischen 1987 und 1989 bei den ‚Bad World Tour‘-Konzerten trug und während Proben für das Konzert am 14. Juli 1988 im Wembley-Stadion in London warf, soll am 3. Juni im Auktionshaus Aguttes in Paris für geschätzte 100.000 bis 150.000 Euro versteigert werden. Er ist eines von 50 Objekten des ‚Thriller‘-Stars – der im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren starb – die in einer „immersiven Biopic“-Ausstellung mit dem Titel ‚Pop Culture + Memorabilia: Michael‘ vom 30. Mai bis 2. Juni präsentiert werden.

Neben dem Handschuh gehören zu den Highlights des Katalogs der Prototyp Nummer zwei des Pepsi-Werbespots (100.000 bis 150.000 Euro) sowie das T-Shirt, das er im Song ‚Scream‘ mit seiner heute 59-jährigen Schwester Janet Jackson trug (20.000 bis 30.000 Euro). Weitere bedeutende Stücke der Auktion sind sein berühmter roter Dior-Cardigan (8.000 bis 12.000 Euro), ein Hut von der ‚Victory Tour‘ 1984 (6.000 bis 9.000 Euro), Zeichnungen (3.000 bis 5.000 Euro) und Autogramme (1.000 bis 1.200 Euro). Die Lose umfassen außerdem Hemden, die Michael trug (jeweils 600 bis 800 Euro), und sein persönliches Swarovski-Kissen von Bill Whitten (400 bis 600 Euro).

Arthur Perault, Leiter von ‚Pop Culture + Memorabilia‘, sagte: „Mehr als ein Verkauf bietet dieses Ereignis eine physische Begegnung mit dem Genie. Indem wir dieses einzigartige Ensemble versteigern, verkaufen wir keine Objekte; wir bieten den Schlüssel zu einem Mythos. Es ist der seltene Moment, in dem die Legende greifbar wird.“

Die Stücke stammen aus der Sammlung von Richard Fossaas, einem norwegischen Sammler, der sein ganzes Leben damit verbrachte, Michael-Jackson-Memorabilien zu sammeln, mit dem Ziel, ein Museum zu gründen. Schließlich erwarb ein privater Sammler aus New York eine bedeutende Auswahl dieser Objekte, die er nun dem Auktionshaus Aguttes anvertraut hat.

Die Ausstellung und Auktion ‚Pop Culture + Memorabilia: Michael‘ ist in drei Akte unterteilt – die Grundlagen und der Aufstieg der Ikone (1979–1984), der kommerzielle Höhepunkt und die epischen Tourneen (1987–1995) sowie die späteren Jahre und wohltätigen Aktivitäten (1996–2003). Sie ist so gestaltet, dass sie die künstlerische und persönliche Reise des ‚Billie Jean‘-Interpreten nachzeichnet. Arthur fügte hinzu: „Diese Ausstellung und Auktion zu kuratieren ist ein außergewöhnliches Privileg. Michael Jackson bleibt der unangefochtene King of Pop, umgeben von einer Aura, die zugleich mystisch und mythisch ist. Diese Retrospektive zu strukturieren ist wie ein Biopic und eine Möglichkeit, seinem absoluten Genie Tribut zu zollen: seine Entwicklung durch die Objekte nachzuvollziehen, die seine Geschichte getragen und seine Legende vergrößert haben.“

Die Ausstellung läuft von Samstag, 30. Mai, bis Dienstag, 2. Juni. Die öffentliche Auktion findet am 3. Juni statt und wird live auf Aguttes.com übertragen.