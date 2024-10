Stars Michael Keaton: Hommage an Teri Garr

Michael Keaton - Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 09:00 Uhr

Michael Keaton hat seinem ehemaligen Co-Star Teri Garr Tribut gezollt.

Die Schauspielerin verstarb am Dienstag (29. Oktober) im Alter von 79 Jahren, nachdem bei ihr im Jahr 2002 Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. Michael hat nun in den sozialen Medien seinen ‚Mr. Mom‘-Co-Star gelobt und sich mit rührenden Worten an die Schauspielerin erinnert.

Der 73-Jährige schrieb auf Instagram: „Das ist ein Tag, den ich gefürchtet habe und von dem ich wusste, dass er kommen würde. Vergessen Sie, wie großartig sie als Schauspielerin und Komikerin war. Sie war eine wunderbare Frau. Es war nicht nur toll, mit ihr zu arbeiten, sondern auch großartig, mit ihr zusammen zu sein. Und gehen Sie zurück und sehen Sie sich ihre komödiantische Arbeit an – Mann, war sie großartig! RIP Girl.“

Michael lobte seine ehemalige Co-Darstellerin noch Anfang des Jahres, als er für ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ warb. Der Hollywood-Star sprach über Teris Leistung in ‚Young Frankenstein‘, der Horrorkomödie aus dem Jahr 1974. Er sagte gegenüber ‚People‘: „Zunächst einmal ist das erste, worüber ich sprechen werde, die fabelhafte Legende Teri Garr, wie fantastisch sie ist und wie süß sie ist und wie viel Spaß wir in diesem Film hatten. Schauen Sie sich einfach ‚Young Frankenstein‘ an, Mann. Und sie ist immer noch so toll.“

Auch Paul Feig hat der verstorbenen Schauspielerin Tribut gezollt. Der 62-jährige Regisseur gab zu, von der Nachricht am Boden zerstört zu sein, und beschrieb Teri als ebenfalls als „Legende“ und „eine seiner Comedy-Heldinnen“. Er schrieb auf X: „Oh Mann, das ist verheerend. Teri war eine Legende. So lustig, so schön, so nett. Ich hatte die Ehre, 2006 mit ihr zusammenzuarbeiten, und sie war alles, was ich mir von ihr erträumt hatte. Wirklich eine meiner Comedy-Heldinnen. Ich hätte sie nicht mehr lieben können. Das ist ein solcher Verlust.“