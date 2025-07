Musik Michael Kiwanuka sagt alle geplanten Auftritte ab

Michael Kiwanuka Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 14:00 Uhr

Michael Kiwanuka hat wegen „anhaltender Krankheit“ alle seine anstehenden Konzerte abgesagt.

Der 38-jährige Sänger hatte eine Reihe von Festivalauftritten für den nächsten Monat geplant, darunter We Out Here und Victorious in Großbritannien, All Together Now in Irland, das ungarische Sziget Festival und Pukkelpop in Belgien. Doch er hat nun angekündigt, dass er aufgrund von nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problemen nicht mehr bei den Veranstaltungen auftreten wird und auch nicht als Support von Mumford and Sons in Nordamerika im Oktober.

In einem Statement auf seiner Instagram-Story heißt es: „Es tut uns sehr leid, dass Michael aufgrund seiner anhaltenden Krankheit und auf Anraten der Ärzte leider nicht in der Lage sein wird, die restlichen geplanten Festivalauftritte für den Rest des Sommers und die Shows in Nordamerika im Oktober (einschließlich der Support-Tour mit Mumford + Sons) zu spielen.“ Weiter heißt es: „Wir wissen, dass dies eine enttäuschende Nachricht ist, und niemand ist enttäuschter und trauriger als Michael, nicht mehr wie geplant auf der Bühne stehen zu können.“

Während viele der Veranstaltungen bekannt gegeben haben, dass sie nach Ersatz-Acts suchen, hat das Victorious Festival in Portsmouth bereits angekündigt, dass die Kaiser Chiefs für Michael einspringen werden.