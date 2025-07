Stars Michael Madsen tot mit 67: Er ‚hatte Schwierigkeiten, nüchtern zu bleiben‘ vor seinem Tod

Michael Madsen - Why Are You Creative screening - 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 09:00 Uhr

Michael Madsen ist gestorben. Vor seinem Tod kämpfte er mit Suchtproblemen.

Michael Madsen ist gestorben.

Der 67 jährige Schauspieler – bekannt aus ‚Kill Bill‘ und ‚Reservoir Dogs‘ – wurde am Donnerstag (03. Juli) bewusstlos in seinem Haus in Malibu, Kalifornien, aufgefunden und später für tot erklärt. Laut seinem Manager Ron Smith litt er an „Herzstillstand“.

Ein Sprecher erklärte: „In den letzten zwei Jahren hat Michael Madsen großartige Arbeit im Independent-Film geleistet, darunter die kommenden Filme ‚Resurrection Road‘, ‚Concessions‘ und ‚Cookbook for Southern Housewives‘, und er freute sich wirklich auf dieses nächste Kapitel in seinem Leben. Madsen bereitete zudem ein Buch mit dem Titel ‚Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems‘ vor. Michael Madsen war einer der ikonischsten Schauspieler Hollywoods, der von vielen vermisst wird.“

Im Jahr 2022 erlitt der Star einen schweren Schicksalsschlag, als sich sein Sohn Hudson im Alter von 26 Jahren das Leben nahm. Madsen hinterlässt fünf weitere Kinder: Jessica (mit Dana Mechling), Christian und Max (mit Jeannine Bisignano) sowie Luke und Kalvin (mit Ehefrau DeAnna Morgan).

Sein Anwalt Perry Wander, der ihn 20 Jahre lang vertreten hatte, sagte gegenüber ‚Dailymail‘, Madsen mit Suchtproblemen gekämpft habe. Er erklärte: “Ich habe noch vor zwei Tagen mit Michael gesprochen. Ich wusste, dass es ihm nicht gut ging. Michael litt unter den Folgen von Alkoholismus. Er war mehrmals in Reha. Er war nicht glücklich mit seinem Leben.“ Der Anwalt fügte hinzu, Madsen sei in einen Rechtsstreit mit seiner getrennt lebenden Ehefrau über Unterhalt und Finanzen verwickelt gewesen. Er sagte: „Ich gebe ihr die Schuld, ihm in seinen letzten Jahren das Leben schwer gemacht zu haben. Michael lebte ein Leben voller Reue – insbesondere über seine zwei Ehen.“ Er behauptete, der Streit habe zur „bösartigen“ Aberkennung seines Reisepasses geführt, was seine Reisefreiheit und Auslandsjobs beeinträchtigte.

Madsen war von 1984 bis 1988 mit Georganne LaPiere (Chers Halbschwester) verheiratet, danach von 1991 bis 1995 mit Bisignano. 1996 heiratete er DeAnna Morgan, mit der er Luke, Kalvin und Hudson bekam. 11 Monate vor seinem Tod wurde ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt eingestellt, weil es an Beweisen mangelte – er war beschuldigt worden, DeAnna geschubst zu haben.

Madsen wird besonders für seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino in Erinnerung bleiben, unter anderem in ‚Reservoir Dogs‘ (1992), ‚Kill Bill: Volume 2‘ (2004), ‚The Hateful Eight‘ (2015) und ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ (2019).