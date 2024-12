Stars Michael Schumacher: Erpressungs-Skandal kam jetzt zur Anklage

Michael Schumacher at function in Dublin 2004 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 14:00 Uhr

Die Familie von Michael Schumacher verklagt einen ehemaligen Mitarbeiter wegen Erpressung.

Wie die britische Zeitung ‚Daily Mail‘ berichtet, soll Markus F., der ehemalige Bodyguard von Michael, bereits zwischen Oktober 2022 und Mai 2024 private Foto- und Videoaufnahmen des ehemaligen Formel 1-Stars verkauft haben, die Michael vor und auch nach seinem Ski-Unfall zeigen sollen. Schon im Herbst fordern Erpresser mit diesen Fotos Millionen von den Schumachers. Jetzt wurden sowohl der Leibwächter als auch seine beiden Komplizen von der Staatsanwaltschaft Wuppertal angeklagt, wie Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Mittwoch (27. Dezember) bekannt gab.

Markus F. arbeitete insgesamt acht Jahre für Michael Schumacher. 18 Monate vor dem schrecklichen Ski-Unfall des Ex-Sportlers trat er die Stelle als Leibwächter an. Als die Familie irgendwann die Betreuung für Michael änderte, wurde Markus F. aber entlassen. Daraufhin soll er insgesamt 1.500 Bilder, 200 Videos und private Krankenakten von Michael aus dem Zuhause der Familie entwendet und für eine fünfstellige Summe an zwei Komplizen, Yilmaz T. und dessen Sohn, verkauft haben. Insgesamt sollen die Inhalte auf vier USB-Sticks und zwei Festplatten gespeichert sein, die 15 Millionen Euro wert sind. So viel wollten zumindest die beiden Erpresser haben, die damit drohten, die Bilder zu veröffentlichen. Ihnen drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft.