Stars Michelle: Deshalb verabschiedet sie sich von der Bühne

Bang Showbiz | 10.01.2026, 12:02 Uhr

Die Schlager-Ikone wird im Februar zum letzten Mal live auftreten. Nun äußert sie sich zu den Gründen ihres Bühnenabschieds.

Michelle spricht offen über ihr Karriereende.

Es war ein großer Schock für die Schlagerfans: Ende 2023 verkündete die Sängerin, in Rente zu gehen. Dieses Jahr findet ihre große Abschiedstournee statt. Ab dem 18. Januar wird sie in 20 Städten mit ihrem Album ‚Flutlicht‘ auftreten. Das allerletzte Konzert findet am 15. Februar in der Uber Arena in Berlin statt – pünktlich zu Michelles 54. Geburtstag.

Doch wieso hat sich die Musikerin eigentlich dazu entschieden, ihre Bühnenlaufbahn hinter sich zu lassen? Über die Beweggründe äußerte sie sich nun in der MDR-Talkshow ‚Riverboat‘. Ihre Schlagerkarriere habe „wirklich Spaß gemacht“, stellte Michelle klar. „Aber es ist schon über die Jahre so gewesen, dass ich gespürt habe, dass ich diese Reiserei nicht mehr möchte.“

Die 53-Jährige sei es leid, ständig auf Achse zu sein und zahlreiche Nächte in Hotels zu verbringen. Stattdessen will sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. „Ich habe drei gesunde Töchter, die Älteste ist jetzt 30 und hat ein Kind. Ich bin jetzt Oma und ich finde, jetzt haben andere Dinge Priorität für mich“, erklärte sie.

Die ‚Nicht verdient‘-Interpretin wolle sich in Zukunft „mehr um mich kümmern, um die Dinge, die mich persönlich angehen“. Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, fügte hinzu: „Ich möchte jetzt einfach nur Tanja sein.“ Ihre Abschiedstournee ist die letzte Gelegenheit, Michelle live auf der Bühne zu erleben. Für die Schlagersängerin gibt es kein Zurück mehr. „Der Entschluss, in diesem Jahr aufzuhören, steht für mich felsenfest. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Das ist ein langer Prozess“, erklärte sie.