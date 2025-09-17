Film Michelle Dockery: ‚Downton Abbey: Das große Finale‘ ist passendes Ende für das Franchise

Bang Showbiz | 17.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin kann sich gut vorstellen, dass es keinen weiteren Film geben wird.

Michelle Dockery ist der Ansicht, dass ‚Downton Abbey: Das große Finale‘ ein geeignetes Ende für das Franchise darstellt.

Die 43-jährige Schauspielerin schlüpft noch einmal in die Rolle von Lady Mary Crawley für den dritten und als Abschluss angekündigten Film des historischen Dramas, das ursprünglich als TV-Serie von 2010 bis 2015 lief. Sie gestand, dass sich der Film „ziemlich endgültig“ anfühle – auch wenn die letztendliche Entscheidung beim Serienschöpfer Julian Fellowes liege.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Es ist Julians Territorium, denke ich. Es liegt wirklich an den Machern, ob sie in irgendeiner Form weitermachen wollen. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesem Cast und diesen Figuren das Ende ist. Ob sie ein Prequel oder ein Sequel machen, das liegt ganz bei ihnen. Aber für uns musste es irgendwann einen klaren Schlusspunkt geben.“ Michelle fügte hinzu: „Es gab schon viele Enden für uns – die Serie, dann der erste Film, bei dem wir nicht wussten, ob wir noch einen machen würden. Also ja, dieses Mal fühlt es sich ziemlich endgültig an.“

Der Film ist der verstorbenen Maggie Smith gewidmet. Die ‚Harry Potter‘-Darstellerin spielte Violet Crawley in ‚Downton Abbey‘ und starb im vergangenen Jahr im Alter von 89 Jahren. Michelle erklärte, dass ihre Abwesenheit bei den Dreharbeiten deutlich zu spüren gewesen sei, auch wenn ihre Figur bereits am Ende des letzten Films ‚Downton Abbey II: Eine neue Ära‘ gestorben war.

Der ‚The Gentlemen‘-Star erzählte: „Sie war eine so starke Präsenz am Set. Es herrschte fast eine besondere Stille, wenn sie den Raum betrat – jeder hatte diesen Respekt vor ihr. Ich habe mich immer darauf gefreut, wieder mit ihr zu arbeiten und zu sehen, was Julian für uns vorgesehen hatte, welche Szenen wir gemeinsam hätten.“ Violet werde in dem neuen Film oft erwähnt. „Es gibt Momente mit ihr und ein wunderschön gerahmtes Porträt, sodass sie auf viele Arten präsent war. Wir haben viel über unsere gemeinsame Zeit mit Maggie gesprochen. Es war also beides: schmerzlich und schön“, berichtete Michelle.