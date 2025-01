Stars Michelle Hunziker: Moderiert sie den ESC?

Michelle Hunziker at Triumph International Launch Event Berlin Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 14:00 Uhr

Michelle Hunziker könnte den Eurovision Song Contest 2025 moderieren.

Die nächste Ausgabe des ESC findet dieses Jahr vom 13. bis zum 17. Mai in der Schweiz statt und eine Schweizer-Italienerin steht hoch im Kurs, das Event zu moderieren: Michelle Hunziker, die auch in Deutschland als Moderatorin berühmt ist.

Am Montag (20. Januar) postete die Moderatorin ein Video von sich in ihrer Instagram-Story. Darin sitzt sie im Zug und liest mit einer Brille auf der Nase einige wichtig aussehende Dokumente durch. Auf Italienisch unterhält sie sich mit ihrem Gegenüber und schreibt in der Story dazu, dass sie auf dem Weg in die Schweiz ist. „Ich reise in die Schweiz für…?“, deutet sie an. Die Vermutung liegt also nahe, dass sie nach Basel unterwegs ist, wo am 20. Januar in einer Pressekonferenz die Moderatorin für den diesjährigen ESC bekannt gegeben werden.

Sie wäre damit die zweite in Deutschland bekannte Prominente, die beim ESC auf internationaler Ebene mitmischt. Auf Stefan Raab ist nach fast einem Jahrzehnt hinter den Kulissen wieder Teil des Musikwettbewerbs, nämlich als Jury-Mitglied des deutschen Vorentscheids. „Stefan Raab ist zurück beim ESC! Die ARD richtet zusammen mit RTL und Stefan Raab den deutschen Vorentscheid zum ESC 2025 in Basel aus. Mehr Infos gibt es am 31. Oktober – dann findet dazu in der Schweizerischen Botschaft in Berlin eine Pressekonferenz statt“, schrieben der NDR und der deutsche Eurovision-Account gemeinsam auf Instagram. Dazu posteten die Veranstalter ein Bild des Entertainers, der 2000 mit ‚Wadde hadde dudde da‘ selbst am Wettbewerb teilnahm und Fünfter wurde. 2010 entdeckte er außerdem Lena Meyer-Landrut und verhalf ihr schließlich zum Sieg für Deutschland mit ‚Satellite‘.