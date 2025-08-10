Stars Michelle: Ihre Kindheit war alles andere als glücklich

Michelle Tanja Hewer - 25.03.17 Oldenburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2025, 13:00 Uhr

Die Schlagersängerin feiert seit Jahren Erfolge als Musikerin. Als Kind hätte sie sich nicht erträumen können, wie ihr Leben sich entwickeln sollte.

Michelle spricht offen über ihre traumatische Kindheit.

Die Schlagersängerin kam 1972 als Tanja Hewer in Villingen-Schwenningen zur Welt. Dass sie heute zu den bedeutendsten Musikerinnen Deutschlands gehört, hätte sie sich während ihrer Kindheit jedoch keineswegs erträumen können. Bevor sie mit neun Jahren in eine Pflegefamilie kam, musste Michelle es in ihrem gewalttätigen Elternhaus aushalten. „Bei uns zu Hause waren Gewalt und jegliche Verwahrlosung an der Tagesordnung“, berichtet sie gegenüber ‚Bild‘. Ihre Eltern seien beide Alkoholiker gewesen und hätten sich nicht um ihre Kinder kümmern können. „Ich kann mich an gar keinen glücklichen Moment erinnern. Es gab zwar Weihnachten, aber es war nie schön bei uns“, so Michelle weiter.

Gewalt sei für sie normal gewesen, da sie es nie anders gekannt habe. Nachdem Michelles Vater einmal sogar versucht habe, ihre Mutter in der Badewanne zu ertränken, sei sie mit den Kindern – wie so oft – ins Frauenhaus geflohen. Allerdings, so die Sängerin weiter, sei ihre Mutter letzten Endes immer wieder zu ihrem Vater zurückgekehrt. „Heute weiß ich, sie hatte gar keine andere Wahl. Es ging jeden Tag einfach nur ums Überleben. Für sie und für uns“, erzählt Michelle traurig.

Die Erfahrungen ihrer Kindheit begleiten Michelle jedoch auch heute noch jeden Tag. Sie erklärt: „Wir wurden misshandelt und vernachlässigt. Verbal, körperlich, psychisch. Als Kind denkt man, das ist normal. Wir kannten es nicht anders.“ Dass es in ihrer Pflegefamilie nicht viel besser war, ließ Michelle mit schweren psychischen Wunden zurück. „Das innere Kind trägt sich immer mit, das bleibt in einem drin. Auch als Erwachsener. Man vergisst nichts“, so die ‚Wer Liebe lebt‘-Interpretin gegenüber ‚Bild‘. Glücklicherweise erhält Michelle seit einer Weile Unterstützung von ihrem Verlobtem Eric Philippi. „Er ist der Mensch, der mich erkennt. Er hat mein Schloss gesprengt. Außer meinen Kindern ist Eric die einzige Person, die an meine Seele herankommt“, schwärmt sie glücklich.