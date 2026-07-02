Musik Mick Jagger: Sam Fenders letztes Album war ‚atemberaubend‘

Mick Jagger - FAMOUS - NOV 2016 - Rolling Stones Exhibitionism in New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 11:00 Uhr

Der Rolling Stones-Rocker schwärmt von dem britischen Singer-Songwriter und dessen Album 'People Watching'.

Mick Jagger ist ein großer Fan von Sam Fender und dessen Album ‚People Watching‘.

Der Rolling Stones-Frontmann erzählte gegenüber ‚NME‘, dass er zuletzt viel Musik des jungen Singer-Songwriters gehört habe. Besonders gefallen habe ihm ‚People Watching‘, auf dem sich auch ‚Rein Me In‘ befindet – Sams großer Hit mit Olivia Dean. „In letzter Zeit hatte ich einige Sam-Fender-Momente, weil ich vieles von ihm mag. Dieses ‚People Watching‘-Album war atemberaubend“, schwärmte Mick. „Ja, ich fand das Album hervorragend.“

Besonders angetan war er von dem Song ‚Crumbling Empire‘, dessen Text er als „lyrisch interessant“ bezeichnete. Mick hörte sich auch Sams zweites Album ‚Seventeen Going Under‘ noch einmal an und merkte an, dass sich darauf „einige gute Stücke“ befänden. „Es ist immer dasselbe, wenn man Songs zum ersten Mal hört. Zunächst geht es einfach um die allgemeine Stimmung und dann um die Grooves. Es ist Rockmusik, wisst ihr, aber seine Songs haben gute Refrains – und das gehört zum Spiel dazu“, schilderte der 82-Jährige.

Mick lobte Sam außerdem dafür, „nicht nur Songs über die Arbeiterklasse“ zu schreiben, und fügte hinzu, dass der 32-Jährige eindeutig „sehr poporientiert“ sei. Als ‚NME‘ dem Rocker vorschlug, Sam könne ein guter Gast bei einer zukünftigen Show der ‚Rolling Stones‘ sein, antwortete Mick: „Ja, dafür könnte er wirklich sehr gut sein!“

Kürzlich hatte der ‚Satisfaction‘-Interpret auch über andere Künstler gesprochen, die ihn inspirieren. „Ich habe einen Track mit Burna Boy gemacht. Das war urkomisch. Denn ich bin wirklich ein Afrobeats-Mensch. Und ich mochte Burna Boy schon immer“, verriet er gegenüber ‚GQ‘. Auch vom 2016 verstorbenen David Bowie ist er ein großer Fan. Der ‚Heroes‘-Sänger sei „ein großartiges Beispiel für jemanden, der nur hören wollte, was gerade aktuell war“. Das sei „unglaublich viel Arbeit“, urteilte Mick.