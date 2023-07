Stars Mick Jagger: Sein 80. Geburtstag wird eine Mega-Fete!

Bang Showbiz | 17.07.2023, 10:43 Uhr

Der Rolling-Stones-Frontmann hat auch im Rentenalter noch nicht genug von ausschweifenden Partys.

Mick Jagger will seinen anstehenden Geburtstag mit einer riesigen Party feiern.

Der Rolling-Stones-Frontmann wird am 26. Juli stolze 80 Jahre alt. Im Gegensatz zum Großteil seiner Altersgenossen hat Jagger vom Rock’n’Roll-Lifestyle auch im Rentenalter offenbar noch nicht genug: Seinen Jahrestag will der legendäre Musiker nämlich mit zahlreichen Gästen in der Londoner Event-Location ‚Chelsea Physic Garden‘ zelebrieren. 300 Freunde und Familienmitglieder soll Mick bereits eingeladen haben, darunter selbstverständlich seine Lebensgefährtin Melanie Hamrick sowie seine Rolling-Stones-Bandkollegen Ronnie Wood und Keith Richards. Ein Bekannter des Rockstars verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ über die geplante Feier: „Sein 80. Geburtstag ist ein riesiger Meilenstein für Mick und er will sicherstellen, dass er eine Party schmeißt, die niemand jemals vergisst. Die Feier findet Ende des Monats statt und er investiert tausende Pfund, damit alles absolut perfekt wird.“

Schon jetzt gilt das geplante Fest als eine der hochkarätigsten Partys des Jahres 2023. Der Insider verrät weiter: „Es soll eine schicke Veranstaltung werden und natürlich wird das Who-is-Who aus Musik und Entertainment anwesend sein. Micks Bandkollegen — Ronnie Wood, Keith Richards — sind eingeladen, außerdem alle von Micks anderen Promi-Freunden.“