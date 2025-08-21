Stars Mikey Madison wollte sich nach Oscar-Gewinn ‚in sich selbst zurückziehen‘

Bang Showbiz | 21.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin bezeichnet sich als sehr introvertiert

Mikey Madison hat seit ihrem Oscar-Gewinn das Bedürfnis, sich „in sich selbst zurückzuziehen“.

Die ‚Anora‘-Schauspielerin gewann Anfang dieses Jahres ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin für die gleichnamige Rolle in dem Blockbuster von 2024. Damit wurde sie die erste Gen Z-Darstellerin, die bei der ikonischen Preisverleihung einen Schauspielpreis erhielt. Mit damals 25 Jahren war sie außerdem die neuntjüngste Gewinnerin in dieser Kategorie.

Die heute 26-Jährige erklärte gegenüber dem italienischen ‚Vogue‘-Magazin: „Ich habe das Gefühl, dass sich alles um mich herum verändert hat, und ich glaube, das verstärkt mein Bedürfnis, mich in mich selbst zurückzuziehen. Ich bin extrem introvertiert, habe aber gleichzeitig ein großes Verlangen nach Abenteuern. Das ist ein Konflikt, den ich schon immer gespürt habe, aber in letzter Zeit ist er stärker geworden.“

Mikey verriet, dass sie keine sozialen Medien nutzt und kein Fan des Party-Lebensstil ist. Allerdings gebe es den Druck, genau das Gegenteil zu tun. „Es ist, als wäre mir jetzt bewusst, wie ich wahrgenommen werde. Ich bin nicht auf Social Media, ich bedaure nie, eine Party oder ein Abendessen zu verpassen, aber es scheint, als zwinge mich die Gesellschaft dazu, mich zu fragen: ‚Sollte ich es auch tun, um glücklich zu sein? Um fair zu sein?'“, schilderte sie. Der Hollywood-Star findet es unfair, sich verstellen zu müssen: „Wir geben vor, jemand zu sein, der wir nicht sind, damit sich andere wohlfühlen. Ich denke, Schüchternheit sollte als eine Form von Poesie betrachtet werden.“

Die ‚Better Things‘-Schauspielerin – die zwischen 2016 und 2022 als Teenager in der Comedy-Serie bekannt wurde – war auch in Filmen wie ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ und ‚Scream‘ zu sehen. Sie fügte jedoch hinzu: „Es ist, als hätte mich [‚Anora‘-Regisseur] Sean Baker aus der Dunkelheit geholt. Ich habe immer noch das Gefühl, am Anfang meiner Karriere zu stehen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, Charaktere zu spielen, die mir Angst machen. Ich muss ein Drehbuch lesen und Angst haben.“