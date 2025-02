Film Miles Teller: Er spielt im neuen Thriller ‚Wild Game‘ mit

Miles Teller - 49th AFI Life Achievement Award Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 16:00 Uhr

Die Stars wurden in den Hauptrollen für den neuen Thriller gecastet.

Miles Teller und Casey Affleck wurden in den Hauptrollen für ‚Wild Game‘ gecastet.

Die beiden Stars sind Teil der Besetzung des neuen Thrillers, für den der Oscar-nominierte Autor Jason Hall die Regie führen und das Drehbuch schreiben wird.

Hall adaptiert das Drehbuch des Projekts aus dem gleichnamigen Roman von Frank Burgon, der auf wahren Begebenheiten beruht. Der Abriss der Handlung lautet: „Als der Fischerei- und Jagdaufseher Jack Irigaray (Affleck) bei einer Routineverhaftung eines Wilderers in der Black Rock Desert mit dabei ist, erschüttert eine tödliche Begegnung mit dem Abtrünnigen Claude Dallas (Teller) seine Realität und treibt ihn in einen unerbittlichen Rachefeldzug.“ Fred Berger und Brian Kavanaugh Jones produzieren den spannenden Thriller für Range, in Zusammenarbeit mit Hall und Steve Richards von Endurance. Die Dreharbeiten zu dem Projekt sollen im Frühjahr beginnen. Teller, der zuvor 2017 mit Hall an ‚Thank You for Your Service‘ gearbeitet hatte, verriet in einem Interview mit ‚Deadline‘: „Ich freue mich echt darauf, für ‚Wild Game‘ erneut mit Jason Hall zusammenarbeiten zu können.“