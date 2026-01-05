Stars Miles Teller: ‘Eternity’-Rolle von Großeltern inspiriert

Miles Teller - November 2025 - Avalon - Eternity LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 09:00 Uhr

Miles Tellers Großeltern haben ihn zu seiner Rolle in ‚Eternity‘ inspiriert.

Der 38-jährige Schauspieler spielt in der romantischen Komödie die Rolle des Larry – eines Mannes, der um die Zuneigung seiner Frau Joan (Elizabeth Olsen) kämpfen muss, nachdem sie im Jenseits ihrer ersten Liebe Luke (Callum Turner) begegnet ist.

Teller erklärte, dass seine Verwandten maßgeblich zu seiner Darstellung der Figur beigetragen haben, da sie vor den Dreharbeiten im Jahr 2024 bei ihm gewohnt haben. Er erzählte ‚People‘ über seine Großeltern: „Es war wirklich schön, sie einfach nur zu beobachten. Sie sind so verliebt. Wenn Menschen so lange verheiratet sind, folgt oft der eine dem anderen – meist nicht lange danach, weil es wirklich wie ein gebrochenes Herz ist. Deshalb finde ich es einfach etwas ganz Besonderes.“ Der ‚Top Gun: Maverick‘-Schauspieler erklärte, dass sein Großvater, der im Dezember 2024 verstorben ist, einen besonderen Einfluss auf ihn hatte. Er sagte: „Ich stamme aus einer langen Reihe großartiger Männer und bin stolz darauf, dies zu repräsentieren.“

Teller hatte zuvor beschrieben, wie ihn die „gewöhnliche Liebe“ in ‚Eternity‘ an dem Film gereizt hatte. „Ich liebe gewöhnliche Liebe, wissen Sie? Ich bin mit vielen Männern aufgewachsen, die ihrer Frau treu ergeben waren und immer versuchten, sie glücklich zu machen, denn ihr Glück war auch ihr Glück. Ich fand einfach, dass dieser Film eine schöne Möglichkeit war, einen Blick hinter die Kulissen von Menschen zu werfen, denen man im Supermarkt begegnet, Menschen, die durchgehalten haben.“