Stars Miley Cyrus: Dolly Parton hat ihr geholfen

Miley Cyrus in Paris 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin und ihre Patentante haben eine besonders enge Beziehung.

Dolly Parton hat Miley Cyrus dabei geholfen, „Verwüstung und Trauer“ in ihrem Leben zu überwinden.

Die 79-jährige Country-Legende ist Mileys Patentante und die Chartstürmerin hat nun verraten, wie Dolly ihr durch die schwersten Momente in ihrem Leben geholfen hat – etwa während der Waldbrände in Kalifornien im Jahr 2018. Im Gespräch mit Pamela Anderson für das ‚CR Fashion Book‘ erklärte Miley: „Während der Brände, als es so viel Zerstörung und Trauer gab, habe ich in diesen Momenten immer an Dolly Parton gedacht. Durch ihre Musik und ihr Talent, Menschen glücklich zu machen, war sie in solchen Zeiten immer wie Medizin. Sie sagt mir immer, dass Momente des Traumas keine Zeiten sind, um abzuschalten oder aufzugeben – zumindest nicht für uns Künstler.“ Es sei die Pflicht der Künstler und einer der Gründe, warum man diesen Beruf wähle, in schwierigen Zeiten eine Quelle der Freude und Inspiration zu sein. Miley erklärt weiter: „Aber ich denke, die Art, wie wir uns gezeigt haben, spiegelte wider, wer wir als Künstler sind.“

Unterdessen hat Miley auch gestanden, dass sie „kein sehr konsequenter Mensch“ sei. Die Popsängerin wünscht sich tatsächlich, in ihren Entscheidungen beständiger sein zu können. Miley, die zwischen 2018 und 2020 mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet war, erklärte: „Ich bin kein sehr konsequenter Mensch. Ich habe immer Menschen bewundert, ja sogar ein bisschen beneidet, die die Kunst der Beständigkeit beherrschen, weil ich sie nicht habe. Manche Menschen werden einfach mit einem so starken Sinn für Selbst und Identität geboren.“ Zwar habe sie stets das ganze Selbstvertrauen der Welt gehabt, aber nie Konstanten, so Miley weiter. Sie erklärt: „Manchmal, wenn ich meine Musik höre, mag sie vielleicht verwirrt klingen – aber für mich steckt darin tatsächlich ein Gefühl von Klarheit, durch die fehlende Bindung, die ich an einen bestimmten Sound oder ein bestimmtes Genre habe. Was auch immer ich in diesem Moment fühle, wird lebendig und kann im nächsten Song schon wieder verschwinden.“