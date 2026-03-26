Musik Miley Cyrus feiert 20 Jahre Hannah Montana mit neuem Song

Miley Cyrus at Hannah Montana 20th Anniversary Special premiere - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 09:00 Uhr

Miley Cyrus feiert ‚Hannah Montana‘ mit der Veröffentlichung des neuen Songs ‚Younger You‘ aus der Jubiläums-Sondersendung zum 20-jährigen Bestehen.

Die 33-jährige Sängerin feiert zwei Jahrzehnte seit ihrem Durchbruch in der erfolgreichen Disney-Channel-Sitcom, in der sie als Miley Stewart ein Doppelleben zwischen normalem Teenager und weltberühmtem Popstar führte. Dieses Jubiläum würdigt sie mit einer besonderen Dokumentation auf Disney+. Zudem dürfen sich ihre Fans am Freitag (27. März) auf eine weitere Überraschung freuen.

Auf Instagram schrieb sie: „Hannah Montana zu feiern bedeutet nicht nur, eine Serie zu würdigen, sondern für mich schließt sich damit der Kreis. HM war der Beginn des Lebens, das ich heute kenne. Die Verbindung, die meine Fans und ich teilen, ist so selten und schön wie diese ganze Reise. Ich verehre euch alle und liebe euch von ganzem Herzen.“ Sie fügte hinzu: „Dieses Jubiläums-Special ist ein Geschenk von mir an euer jüngeres Ich, meine Art, euch für eure Treue zu danken und dafür, dass ihr jeden Schritt des Weges mit mir gewachsen seid. Dieser Song sagt alles… ‚Younger You‘ (aus dem ‚Hannah Montana 20th Anniversary Special‘) erscheint am Freitag.“

Während der Sondersendung sang Miley Titel aus der Serie – darunter ‚The Climb‘ und den legendären Titelsong ‚Best of Both Worlds‘ – während Disney Teile des ursprünglichen Sets nachgebaut hatte. Im Rahmen der Sendung traf sie sich wieder mit ihren Eltern Tish und Billy Ray Cyrus und wurde von Alex Cooper, der Moderatorin von ‚Call Her Daddy‘, interviewt.

Cyrus spielte die Titelrolle in der Serie zwischen 2006 und 2011 und hat zugegeben, dass es ihr große Freude bereitet hat, für das Jubiläumsspecial in ihre vergangenen Erfahrungen zurückzublicken.