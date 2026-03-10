Stars Miley Cyrus: Neue Sicht auf ihre Eltern stärkte die Beziehung

Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus and Tish Cyrus - AVALON - LA - Feb - 2019 - Grammys BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 09:00 Uhr

Miley Cyrus erkannte mit zunehmendem Alter, dass ihre Eltern nicht perfekt sind.

Die 33-jährige Sängerin sagte, diese Erkenntnis habe ihre Beziehung zu ihrem Vater, dem 64-jährigen Sänger Billy Ray Cyrus, und ihrer 58-jährigen Mutter, Managerin und Produzentin Tish Cyrus, verbessert, die sich 2022 nach 29 Jahren Ehe aufgrund „unüberbrückbarer Differenzen“ trennten.

Cyrus sagte in der neuen Ausgabe des britischen Magazins ‚Closer‘: „Wenn man jünger ist, hat man diese Vorstellung, dass die Eltern perfekt sein müssen. Dann wird man erwachsen, macht seine eigenen Fehler und beginnt zu verstehen, dass das Leben nicht immer perfekt ist. Mit zunehmendem Alter habe ich begonnen, meine Eltern als Menschen und nicht nur als Eltern zu sehen – und ich würde sagen, dass unsere Beziehung dadurch viel stärker geworden ist.“

Die ‚Flowers‘-Sängerin hat nach ihren früheren öffentlichen Beziehungen, wie ihrer Ehe mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (36) von 2018 bis 2020 und ihrer Liebesbeziehung mit dem Sänger Nick Jonas (33) und dem 32-jährigen Schauspieler Patrick Schwarzenegger, gelernt, ihre Romanzen privater zu halten. Cyrus, die sich im Dezember 2025 nach vierjähriger Beziehung mit dem 27-jährigen Musiker Maxx Morando verlobt hat, sagte: „Das Leben lehrt dich Lektionen, und manchmal muss man auf die harte Tour lernen. Dieses Mal schütze ich meine Beziehung viel mehr, und wir beide legen großen Wert auf unsere Privatsphäre. Er ist unglaublich, er hilft mir, eine bessere Künstlerin und ein besserer Mensch zu sein – und ich liebe es, dass er das Leben nicht zu ernst nimmt. Das habe ich gebraucht.“