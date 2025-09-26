Stars Miley Cyrus: Sie legt sich ungern fest

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 09:00 Uhr

Miley Cyrus ist legt sich bewusst nicht fest.

Die 32-jährige Sängerin hat die Vorstellung, dass sie immer von sich selbst und allem in ihrem Leben überzeugt ist, zurückgewiesen und zugegeben, dass sie ihre Meinung jederzeit „drastisch“ ändern kann.

Cyrus sagte gegenüber der ‚Vogue‘: „Ich denke, dass ‚vielleicht‘ ein viel mächtigeres Wort ist, als wir ihm zutrauen. Denn wenn man etwas mit einem Ja oder Nein abblockt, lässt man nichts zu, was ein Vielleicht sein könnte. Ich glaube, die Leute sehen mich als eine sehr entschlossene Person. Aber eigentlich bin ich, was Spiritualität angeht, in allem ganz bewusst ungenau. Jeder und alles kann meine Meinung jederzeit drastisch ändern.“

Die Sängerin verriet auch, dass sie es liebt, dem Druck des Ruhmes durch Hausarbeit zu entfliehen. „Ich bin glücklich, wenn ich aufräume und putze – für mich fühlt sich das nie wie eine Aufgabe an. Alles, was ich in meinem Leben tue, ist ein bisschen intensiv, aber es muss ganzheitlich sein. Und deshalb sind meine Lebensabschnitte keine Verkleidung, sondern für mich persönlich eher eine Metamorphose oder eine echte Entwicklung.“

Anfang dieses Jahres gab Cyrus zu, „stolz“ auf ihre Karriere zu sein. Sie hat sich als Künstlerin mehrfach neu erfunden, und obwohl sie zu verschiedenen Zeitpunkten Kritik auf sich gezogen hat, bereut Miley nichts in ihrer Karriere.