Bang Showbiz | 13.06.2024, 08:00 Uhr

Miley Cyrus wünscht sich, sie könnte „anonym“ durch die Welt reisen.

Die 31-jährige Sängerin ist einer der bekanntesten Musikstars der Welt – doch eigentlich würde Miley gerne unter dem Radar fliegen.

Während eines Auftritts in der Sendung ‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’ erzählte Miley, die früher die Hauptrolle in der TV-Show ‚Hannah Montana’ gespielt hat: „Mein perfektes Leben wäre die Zusammenfassung meiner TV-Show, tagsüber normal und nachts ein Superstar. Einer meiner Wünsche ist es, anonym durch die Welt zu reisen. In der Lage zu sein, Städte zu besuchen und zu erleben, in denen ich schon war, aber auf Tournee. Genau die zu sein, die ich im Moment bin, aber anonym zu reisen.“

Miley weiß die Unterstützung ihrer Fans zu schätzen, aber sie hat keine Lust auf eine weitere Stadiontournee. Die ‚Flowers‘-Hitmacherin – die Tochter des Country-Musik-Stars Billy Ray Cyrus – erklärte: „Ich bin getourt, ich bin aufgetreten, ich war mein ganzes Leben lang in Stadien, ich war isoliert. Schon als Baby hat mich mein Vater hochgehoben und mich über die Menge gehalten. Aber kurz nach dem Lockdown bin ich in Mexiko vor 130.000 Leuten aufgetreten, und das hat mich sehr beunruhigt.“