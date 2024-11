Musik Milli Vanilli: Fab Morvan fühlte großen Verlust nach Stimm-Skandal

Milli Vanilli - Grammys 1990 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 16:00 Uhr

Fab Morvan von Milli Vanilli hatte das Gefühl, nach dem Gesangsskandal „alles verloren“ zu haben.

Der Sänger, der mit Rob Pilatus das R’n‘B-Duo Milli Vanilli bildete, war 1989 in eine skandalöse Kontroverse der Musikindustrie verwickelt, als bekannt wurde, dass das Duo ihre Songs gar nicht selbst sang. Der Produzent des Duos, Frank Farian, gab 1990 zu, dass stattdessen Session-Musiker auf Milli Vanillis Songs zu hören waren. Fab und Rob wurden lediglich engagiert, um das öffentliche Gesicht der Musik zu sein.

Vor diesem Hintergrund wurde der Band 1990 der Grammy Award als „Best New Artist“ aberkannt und die Fans wandten sich gegen sie. Jetzt, zum 35-jährigen Bandjubiläum, veröffentlicht Fab das Album ‚The Best of Milli Vanilli‘ sowie neue Versionen von Songs, bei denen er als einziges überlebendes Mitglied der Band zu hören ist. Fab sagte, dass er während des Skandals in den späten Achtzigern das Gefühl hatte, „alles verloren“ zu haben. Er sagte der Zeitung ‚Daily Star‘: „Ich habe alles verloren, meine frühen Träume wurden zerbrochen, aber ich habe neue Träume. Jetzt haben wir eine Wiederauferstehung. Ich singe, ich lege auf und jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, ich habe ‚Girl You Know It’s True‘ neu aufgenommen und ‚Blame It On The Rain‘ akustisch, also könnt ihr mich jetzt hören. Das Stigma von ‚Sie sind nicht talentiert und können nicht singen‘ ist zu lustig, die Erzählung war damals zu stark, aber jetzt kann ich die Wahrheit sagen.“

Fab gab auch zu, dass er glaubt, dass Milli Vanillis Absturz einen direkten Zusammenhang mit dem Tod seines Bandkollegen Rob hatte, der 1998 im Alter von 33 Jahren an einer Überdosis starb. Er fügte hinzu: „Rob verlor sein Leben als Folge der Scham und des Mobbings, das ist Ursache und Wirkung. Aber wir waren nicht die Verantwortlichen, wir waren nur ein Teil der Gleichung.“