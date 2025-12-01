Stars Millie Bobby Brown fühlte sich ’natürlich‘ sicher mit David Harbour

Millie Bobby Brown and David Harbour at Stranger Things premiere November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin äußert sich zu ihrem 'Stranger Things'-Co-Star - nach Berichten, sie haben ihn des Mobbings beschuldigt.

Millie Bobby Brown betont, dass sie und David Harbour eine enge Verbindung haben.

Die britische Schauspielerin äußerte sich nach Berichten, sie habe ihren ‚Stranger Things‘-Co-Star – der in der Serie ihren Vormund Jim Hopper spielt – der Belästigung und des Mobbings beschuldigt. Obwohl sie die Vorwürfe nicht direkt kommentierte, wies Millie darauf hin, dass sie und der 50-Jährige sich sehr nahe stehen.

In einem Clip, der auf dem TikTok-Account von ‚Deadline‘ geteilt wurde, sagte sie: „Natürlich habe ich mich sicher gefühlt. Ich meine, wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen. Ich fühle mich mit allen am Set sicher. Das passiert ganz natürlich … man macht das schon so lange.“ Über ihr Verhältnis zu David erklärte die 21-Jährige: „Wir spielen außerdem Vater und Tochter, dadurch entsteht automatisch eine engere Bindung als zu den anderen, weil wir wirklich intensive Szenen zusammen hatten, besonders in Staffel zwei …“

Ihr guter Freund und Co-Star Noah Schnapp warf daraufhin ein: „Keine engere Bindung als wir.“ Millie stimmte zu: „Nein, natürlich nicht. Ganz anders, ganz anders.“ Die ‚Enola Holmes‘-Darstellerin ist stolz auf die Arbeit, die sie und David in die aktuelle fünfte und finale Staffel von ‚Stranger Things‘ gesteckt haben. Die beiden Schauspieler hätten eine „großartige“ Beziehung.

„Wir arbeiten in den Szenen sehr eng zusammen und auch in der Vorbereitung darauf. Und ich freue mich wirklich darauf, dass alle die Arbeit sehen, die wir in den Abschluss unserer Beziehung gesteckt haben – und wie das aussieht“, erklärte sie. Die Szenen, in denen das Duo zusammen zu sehen ist, seien „ziemlich wirkungsvoll“, erzählte Millie stolz. Über die Zusammenarbeit mit David schwärmte sie außerdem: „Es motiviert mich jedes Mal, mein Bestes zu geben, wenn ich sehe, dass ich mit ihm drehe, weil ich weiß, dass er genauso viel zurückgibt.“