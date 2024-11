Stars Miranda Kerr erlitt eine Fehlgeburt

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 14:00 Uhr

Das Model deckt einen traurigen Schicksalsschlag auf.

Miranda Kerr enthüllt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat.

Die brünette Schönheit hat den 13-jährigen Sohn Flynn mit ihrem Ex-Partner Orlando Bloom sowie drei weitere Söhne mit ihrem Mann Evan Spiegel. Nun verrät die 41-Jährige, dass ihr jüngster Sohn Pierre – der im Februar geboren wurde – ein „Regenbogenbaby“ war, da das Paar zuvor den herzzerreißenden Verlust eines anderen Jungen verkraften musste.

Im ‚Not Alone‘-Podcast sprach das Supermodel darüber, wie es ist, Mutter von vier Jungen zu sein und erklärte: „Ich war in meinem Herzen immer glücklich, unabhängig vom Geschlecht, und ich hatte auch eine Fehlgeburt und es war auch ein Junge. Das war also technisch gesehen mein fünfter Junge. Mein jetziger Sohn ist technisch gesehen mein fünfter Junge. Er ist ein Regenbogenbaby und er ist so süß, aber jeder von ihnen war so anders.“

Miranda verriet, dass sie während ihrer ersten Schwangerschaft „sehr naiv“ gewesen sei und mit den Jahren dazu gelernt habe. „Mit jeder Schwangerschaft wurde ich sachkundiger und ein wenig besorgter darüber, was schief gehen könnte, während ich bei meiner ersten Schwangerschaft dachte: ‚Wow, das ist so… ‚ Ich war einfach sehr naiv“, gestand sie. „Und jetzt weiß man mehr und macht sich in dieser Hinsicht mehr Sorgen.“

Die Australierin erzählte außerdem, dass sie bei fast jeder Schwangerschaft Schwierigkeiten hatte und sich schonen musste. „In den letzten Monaten musste ich mit allen außer Flynn Bettruhe halten und das ist wirklich schwierig, wenn man Kinder hat“, räumte sie ein.