Stars Miranda Kerr: Meditation mit ihren Kids

Bang Showbiz | 09.02.2026, 09:00 Uhr

Miranda Kerr meditiert mit ihren Kindern.

Das 42-jährige Model erklärte, wie es mit seinen Kindern Vedic Rounding praktiziert, eine Technik, die Yoga-Übungen und Atemtechniken kombiniert.

Kerr, die mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom einen 15-jährigen Sohn namens Flynn hat und mit ihrem derzeitigen Ehemann Evan Spiegel drei weitere Söhne namens Hart (7), Myles (6) und Pierre (2), erzählte in der LYMA-Reihe ‚Power Women‘: „Alle meine Kinder, außer dem Baby, haben vedische Meditation gelernt und jedes hat sein eigenes Mantra. Das praktiziere ich seit meinem 17. Lebensjahr und es ist der Schlüssel zu meiner Verbindung und Hingabe. Als Erwachsener macht man das 20 Minuten lang, aber meine Kinder machen es entsprechend ihrem Alter: mein Sechsjähriger macht es sechs Minuten lang, mein Siebenjähriger sieben Minuten und so weiter.“

Die australische Schönheit fügte hinzu: „Dieses Neujahr sagte er (Flynn): ‚Mama, ich möchte jeden Morgen um 6 Uhr mit dir meditieren und das 20 Minuten lang machen.‘ An den Tagen, an denen er das macht, sagt er: ‚Ich habe wirklich einen Unterschied bemerkt. An den Tagen, an denen ich das gemacht habe, war ich viel ruhiger.'“

Kerr erklärte auch, dass sie jeden Morgen um 5:30 Uhr aufwacht, da sie seit Beginn ihrer Beziehung mit Snapchat-Mitbegründer Spiegel zu einer „Frühaufsteherin“ geworden ist. „Ich wache jeden Morgen zwischen 5 und 5:30 Uhr auf, ich bin eine ziemliche Frühaufsteherin. Ich wache ganz natürlich auf, das habe ich mir über Jahre hinweg antrainiert, denn bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich von Natur aus eine Nachteule. Wir sind dieses Jahr seit 12 Jahren zusammen.“