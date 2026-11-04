Stars Miranda Kerr war für Victoria’s-Secret-Comeback zu ‚ängstlich‘

Miranda Kerr at Victoria's Secret Fashion Show - Avalon - November 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 10:00 Uhr

Miranda Kerr hat verraten, dass sie ernsthaft über eine Rückkehr zur Victoria’s-Secret-Show nachdachte. Letztendlich lehnte sie die Möglichkeit jedoch ab, weil sie der Gedanke mit großer Angst erfüllte.

Miranda Kerr hat sich bewusst gegen eine Rückkehr auf den Laufsteg der Victoria’s-Secret-Fashionshow entschieden.

Obwohl die 43-Jährige zunächst große Lust auf einen erneuten Auftritt hatte, überwogen letztlich ihre Zweifel und die Angst, sich vor einem Millionenpublikum in Unterwäsche zu präsentieren. Die Australierin wurde 2007 als eines der berühmten Victoria’s-Secret-Engel unter Vertrag genommen und lief insgesamt sechsmal für die Marke über den Laufsteg. Ihr bislang letzter Auftritt bei der Show liegt bereits 14 Jahre zurück: 2012 stand das Model zum letzten Mal vor den Kameras.

Inzwischen ist Miranda Mutter von vier Söhnen. Aus ihrer früheren Beziehung mit Orlando Bloom stammt Flynn (15). Mit ihrem Ehemann Evan Spiegel hat sie Hart (7), Myles (6) und Pierre (2). Der Gedanke, sich erneut in Unterwäsche auf dem Laufsteg zu zeigen, bereitete ihr deshalb Unbehagen. Im Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ schilderte sie, dass sie eine Teilnahme zunächst ernsthaft in Betracht gezogen habe. „Ich war total begeistert, aber dann wurde ich irgendwie ängstlich. Ich habe meditiert und mir dabei vorgestellt, wie ich mich tatsächlich fühlen würde, wenn ich dort oben in Unterwäsche stehe“, enthüllte Miranda.

Letztlich habe ihr Körpergefühl die Entscheidung erleichtert. Als sie sich gegen die Show entschied, verschwand auch das unangenehme Gefühl im Magen. „Alle tragen dort nur Unterwäsche. Ich bin 43 und habe vier Jungs. Ich hatte dieses beklemmende Gefühl im Magen. So sehr ich auch versuchte, durch Meditation zur Ruhe zu kommen – es blieb einfach da“, gestand die brünette Schönheit. „Die einzige Möglichkeit, dieses Gefühl loszuwerden, war zu sagen: ‚Du wirst bei der Show nicht mitmachen.'“

Kürzlich sprach Miranda über eine gesundheitliche Belastung, mit der sie seit Jahren im Stillen lebt. Bei ihr wurde eine Proktitis diagnostiziert, eine entzündliche Erkrankung des Enddarms, die mit unangenehmen Darmbeschwerden einhergehen kann. „Deshalb muss ich sehr genau darauf achten, was ich esse“, berichtete die vierfache Mutter gegenüber dem australischen Magazin ‚Stellar‘. Bestimmte Lebensmittel würden bei ihr Entzündungen auslösen. Inzwischen habe sie Fleischsorten wie Bison und Wild in ihren Speiseplan aufgenommen, da diese bei ihr keine Beschwerden verursachten.