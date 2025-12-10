Stars Miriam Höller und Roland Trettl kontern Trennungsgerüchte mit Humor

Bang Showbiz | 10.12.2025, 14:00 Uhr

Miriam Höller und Roland Trettl trotzen den Trennungsgerüchten.

Miriam Höller (38) und ihr Partner Roland Trettl (54) sind eigentlich ein glückliches Paar – das zeigen nicht nur ihre Social-Media-Posts, sondern auch ihre gemeinsamen Auftritte. Umso überraschender waren die kürzlich kursierenden Gerüchte über eine angebliche Trennung.

Schlagzeilen wie „Schockierende Nachricht: Roland Trettl und Miriam Höller geben das Ende ihrer Beziehung bekannt“ verbreiteten sich schnell im Netz und wurden mit traurigen Bildern der beiden garniert. Doch die Gerüchte entpuppten sich schnell als haltlose Spekulationen – und das Paar reagierte auf seine ganz eigene Art.

In einer Instagram-Story am 9. Dezember setzten Höller und Trettl ein deutliches Statement. Trettl postete die falschen Meldungen und fügte ein aktuelles, fröhliches Bild des Paares hinzu. Dazu schrieb er mit deutlicher Ansage und einer Prise Humor: „Dem Menschen, der solche Unwahrheiten postet, wünschen wir einen herrlich langen Durchfal.“

Mit dieser Antwort machen die beiden klar: Ihre Beziehung ist stabil, und erfundene Schlagzeilen können daran nichts ändern. Gleichzeitig zeigen sie, dass man mit einer Portion Humor auf negative oder absurde Spekulationen reagieren kann.