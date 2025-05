Stars Miriam Margolyes hat laut eigener Aussage nicht mehr lang zu leben

Miriam Margolyes - Celebrity Gala Performance of Where Is Peter Rabbit? 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 09:00 Uhr

Zwei Jahre nach ihrer Herzoperation glaubt Miriam Margolyes, dass sie nicht mehr lange zu leben hat.

Die 83-jährige Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rolle als Professor Sprout in der ‚Harry Potter‘-Filmreihe bekannt ist, ließ sich im Jahr 2023 eine Klappe der Aorta austauschen. Auf diese Weise konnte Margolyes umgehen, eine noch extremere Operation am offenen Herzen vornehmen lassen zu müssen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte sie nun: „Wenn du weißt, dass du nicht mehr lange zu leben hast – und ich werde sehr wahrscheinlich in den nächsten fünf bis sechs Jahren sterben, wenn nicht schon früher – will ich die Auftritte nicht hinter mir lassen. Es macht so viel Spaß. Ich würde so gerne die Rollen spielen, in denen ich nicht im Rollstuhl sitzen muss, aber ich bin nicht stark genug.“

Bereits kurz nach dem Eingriff sprach Margolyes offen über ihre gesundheitlichen Probleme. Damals erklärte sie, dass sie noch nie von der Art Operation gehört hatte, die bei ihr vorgenommen wurde. Im Podcast ‚Table Manners‘ verriet sie: „Ich habe jetzt das Herz einer Kuh – naja, nicht das ganze Herz. Bei mir wurde eine Klappe der Aorta ausgetauscht, mit einer Klappe von einer Kuh.“