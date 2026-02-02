Stars Mirja du Mont äußert sich nach Dschungelcamp-Aus

Bang Showbiz | 02.02.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin erhielt an Tag zehn die wenigsten Anrufe bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'.

Mirja du Mont musste das Dschungelcamp an Tag zehn verlassen – so geht es ihr jetzt.

Damit hätten die wenigsten gerechnet: Das Model wurde als dritter Promi aus ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ gewählt. Nach Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher und Reality-TV-Star Umut Tekin musste nun Mirja ihre Koffer packen und den australischen Busch verlassen.

Nach der Verkündung zeigte sich die 50-Jährige gelassen. „Das macht gar nichts. Alles gut“, betonte sie. Im Dschungeltelefon erklärte sie außerdem: „Ich bin gar nicht überrascht. Ich freu mich. Ich kann jetzt essen, duschen und meine Kinder anrufen.“ Sie sei sehr glücklich, es soweit geschafft zu haben.

Inzwischen ist Mirja in die Zivilisation zurückgekehrt. „Mir geht es fantastisch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, habe gerade geduscht, wie man sieht, und ich bin glücklich, weil ich meine Cola Zero getrunken habe“, erzählte sie laut ‚Promiflash‘ bei einer Pressekonferenz.

Doch warum haben die Zuschauer sie bereits so früh herausgewählt? Laut Mirja könnte es daran gelegen haben, dass sie bei der Entscheidung nie ein „Vielleicht“ hörte. „Weil das hat sich bei Stephen Dürr und auch bei Eva herausgestellt. Wenn es hieß ‚vielleicht‘, haben die Fans wohl gesagt: Oh, da müssen wir dringend nochmal anrufen“, erklärte sie.

Möglicherweise sei die Schauspielerin auch ein zu „harmonischer“ Mensch. „Ich mag es, mit Menschen zusammen zu sein, höre mir gerne beide Seiten an und ich bin jetzt nicht so der Krawalltyp, der sich öffentlich streiten muss. Vielleicht ist das dann einfach zu wenig für Reality-TV“, mutmaßte sie. Den Sieg vergönnt sie vor allem der jüngsten Kandidatin Ariel. „Das ist ein 22 Jahre altes Mädchen, deren Vater vor zwei Monaten gestorben ist. Da würde ich es richtig geil finden, dass die wirklich von allen so unterschätzt auch ganz oben auf dem Treppchen landet“, so die Ex-Frau von Sky du Mont.