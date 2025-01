"Kleines Wunder" Mit 60 Jahren: Techno-DJ Sven Väth wird zum dritten Mal Vater

Sven Väth bei der Bambi-Verleihung 2024. (jom/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 13:31 Uhr

In einem Instagram-Post hatte er es bereits angedeutet, jetzt hat er es auch öffentlich bestätigt: Techno-DJ Sven Väth wird mit 60 Jahren zum dritten Mal Vater.

Sven Väth (60) und Partnerin Silvia Astore (36) erwarten ein Kind. Das bestätigte der deutsche DJ-Star der "Bild"-Zeitung. "Silvia und ich freuen uns unbeschreiblich auf die Ankunft unseres kleinen Wunders", erklärte Väth. Besonders jetzt, da das Paar sein zehnjähriges Jubiläum feiern dürfe, fügte er an. Zum Jahreswechsel deutete der 60-Jährige bei Instagram die Baby-News bereits an.

Video News

Zu einer Bilderreihe, die ein Foto des Paares zeigte, auf dem der gewölbte Bauch bei seiner Partnerin zu sehen war, schrieb Väth unter anderem: "Frohes neues Jahr 2025! Das Leben ist wie ein Track – voller Energie, Wendungen und magischer Momente. Lasst uns das Leben feiern, den Rhythmus umarmen und gemeinsam unvergessliche Nächte erleben." Zudem blickte er auf seinen Auftritt in der Silvesternacht zurück und den "unglaublichen Start gestern Abend in Tokio! Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, die Magie und Energie zu erzeugen. 2025 ist unser Jahr – lasst es uns unvergesslich machen!"

Legende in der Techno-Szene

Der gebürtig aus Offenbach am Main stammende DJ hat laut "Bild"-Zeitung bereits zwei Kinder aus früheren Beziehungen, eine 35-jährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn. Väth gilt als einer der erfolgreichsten deutschen DJs und machte sich in Frankfurter Clubs oder auf Ibiza einen Namen.

2024 wurde er mit dem Bambi in der Kategorie "Kultur" ausgezeichnet. Zur Vergabe des Preises hieß es: "Sven Väth ist der Pionier des Techno-Sounds, der mit der Gründung einer Reihe von Musik-Labels und Clubs für die rasende Verbreitung und Weiterentwicklung des von ihm geschaffenen Sounds sorgte."