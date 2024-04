Wow-Auftritt auf dem roten Teppich Mit 73 Jahren: Jane Seymour strahlend jung bei den CMT Music Awards

Jane Seymour ist trotz ihrer 73 Jahren junggeblieben. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 12:23 Uhr

Jane Seymour stiehlt allen die Show: Die Schauspielerin überreichte am 7. April einen Preis bei den CMT Music Awards. Auf dem roten Teppich erschien die 73-Jährige in einem jugendlich-frischen Look.

Der Schauspielerin Jane Seymour (73) sieht man ihr Alter definitiv nicht an. Am Sonntag verkündete sie bei den CMT Music Awards die Preisträgerin des June Carter Cash Humanitarian Awards, Trisha Yearwood (59). Die Trophäe prämiert einen Country-Musiker für sein humanitäres Engagement. Doch die Schauspielerin stahl der Sängerin glatt die Show und überschattete trotz ihrer 73 Jahre alle Anwesenden mit ihrem jugendlichen Glanz.

Passend zum Thema des Abends entschied Jane Seymour sich für kniehohe Lederstiefel. Dazu kombinierte sie ein schwarzes Paillettenkleid, das ihren durchtrainierten Körper perfekt zur Geltung brachte. Der tiefe Ausschnitt betonte ihr Dekolleté und ihren jugendlichen Teint. Das ehemalige Bond-Girl vervollständigte ihr altersloses Styling mit offenen, gewellten Haaren und zartem Schmuck.

Jane Seymour spricht sich gegen Altersdiskriminierung aus

Ihr Outfit bei den CMT Awards reiht sich in weitere Auftritte ein, bei denen Seymour mit ihrem jugendlichen Strahlen bereits zuvor beeindruckte. Die Britin spricht offen über das Älterwerden in Hollywood. Bei der Premiere ihres neuesten Films "Irish Wish" betonte sie gegenüber "Page Six": "Ich glaube nicht, dass es ein Verfallsdatum für Frauen gibt, es sei denn, sie entscheiden sich dafür."

Sie wünsche sich gar nicht, wieder jünger zu sein. "Ich habe so viel erlebt, ich hatte ein so reiches Leben und habe so viele Freunde und so viele außergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Mein Leben ist jetzt sehr ausgefüllt und hoffentlich bin ich weiser geworden", erklärte sie.

Seymour steht zu ihren Alterserscheinungen

Dem Jugendwahn kann Jane Seymour nichts abgewinnen. "Die Welt ist gegen das Altern. Wir hassen das Altern. Wir sehen das Altern und denken: 'Oh nein, da ist eine Falte, oh mein Gott. Das muss weg'", erzählte sie dem "Hello!"- Magazin. Die Wechseljahre seien ein Tabuthema, das es aufzubrechen gelte. Frauen müssten den Gedanken loswerden, ab 50 nutzlos zu sein. Stattdessen solle das Altern zur Selbstverwirklichung genutzt werden.

Seymour hält nichts von Schönheitsoperationen. "Ich bin eher ein Mensch, der sich temporär verschönern lässt, als ein Mensch, der sich permanent verschönern lässt. Wenn ich Wimpern brauche, klebe ich sie auf. Wenn ich mehr Haare brauche, stecke ich mir welche an", erklärte sie im Interview. Sie wolle ihr Gesicht "beweglich und ausdrucksstark" behalten, um als Schauspielerin jede Emotion abzurufen.