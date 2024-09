Komplett neuer Look Mit Pony und Polizei-Jacke: Heidi Klum läuft erneut in Paris

SpotOn News | 28.09.2024, 10:38 Uhr

Edgy statt Glamour: Heidi Klum hat bei ihrem zweiten Laufsteg-Auftritt in Paris eine ganz neue Seite von sich präsentiert. Dafür trennte sie sich - scheinbar - sogar von ihrer langen Mähne.

Nach ihrem Runway-Comeback nach sieben Jahren bei der L'Oréal-Show am Dienstag in Paris ist Supermodel Heidi Klum (51) am Freitag (27. September) noch einmal in der französischen Hauptstadt über den Laufsteg stolziert – diesmal in einem komplett neuen Look.

Bei L'Oréal war Klum im Rahmen der "Le Défilé"-Show für Female Empowerment in ihrem typischen Glamourlook gelaufen: lange, blonde Mähne, hautenges, bodenlanges Lackkleid, tiefer Ausschnitt, High Heels und ein Strahlen auf dem Gesicht – so kennt man das Supermodel. Bei der Vetements-Show sah nun alles anders aus.

Kurze Haare, schwarzes Outfit, versteinerte Miene

Auf dem Runway erschien Heidi Klum am Freitag mit nur noch schulterlangen, leicht welligen Haaren, einem Pony und in einem besonders edgy Outfit. So wurde sie von der Schweizer Brand in eine schwarze Lederhose, hohe Lederstiefel und ein schlichtes, schwarzes T-Shirt mit weißem "Polizei"-Aufdruck gekleidet.

Darüber trug Heidi einen langen schwarzen Mantel, auf dessen Rücken ebenfalls ein "Polizei"-Schriftzug prangte. Der Ästhetik entsprechend präsentierte Klum das All-Black-Outfit mit ernster Miene und ohne ein Lächeln auf den Lippen So hatte man das Supermodel bisher noch nie gesehen.

Ob sich Heidi für die Show tatsächlich von ihren langen Haaren getrennt hat oder ob es sich nur um eine Perücke handelte, bleibt abzuwarten. Auf Instagram zeigte die Modelmama nach der Show bislang noch keine weiteren Bilder ihrer Frisur. Dafür scheinen sie und ihr Mann Tom Kaulitz (35) nach der erfolgreichen Show noch ein wenig feiern gewesen zu sein: In ihren Stories postete Klum zwei Videos aus einem Nachtclub mit ihrem Liebsten.